Impulso de la Diputación a las mariscadoras de Cariño con el sembrado de 300.000 ejemplares de almeja

El organismo provincial y el colectivo aúnan esfuerzos para revitalizar los bancos de la zona

Redacción
13/02/2026 19:42
Las mariscadoras locales adquirieron 210 kilos de semilla de almeja japonesa
Las mariscadoras locales adquirieron 210 kilos de semilla de almeja japonesa
Diputación
La sostenibilidad del sector marisquero en la comarca de Ortegal ha recibido un nuevo respaldo institucional. Y es que la Diputación de A Coruña aportó 6.000 euros destinados a la Asociación de Mariscadoras de Cariño, permitiendo la adquisición de cerca de 300.000 unidades –210 kilos– de semilla de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum). Esta medida busca revertir el impacto de los factores ambientales y garantizar la viabilidad económica de las familias que dependen directamente de la ría.

Desde el organismo provincial explican que esta especie está considerada “a máis axeitada” para este tipo de actuaciones dada su capacidad de adaptación y buen rendimiento productivo. Así, la talla media de los ejemplares oscila entre los 15 y los 18 milímetros, “dimensión óptima para garantir unha maior taxa de supervivencia e un correcto desenvolvemento dos bancos marisqueiros” que gestiona la entidad, en régimen de concesión, en la zona de Altos de Caleira, explica la Diputación.

Barallobre finaliza la siembra de 750.000 unidades de almeja

Más información

La responsable del departamento de Mar e Medio Rural de la institución, Cristina Capelán, incidió en que el marisqueo “é unha actividade esencial para moitas familias da nosa costa e unha peza clave na economía da provincia. Con accións como a que facemos en Cariño contribuímos directamente coas mariscadoras á rexeneración dos bancos, afectados polos incendios, as condicións climatolóxicas adversas e as fortes choivas, tratando de apostar polo futuro dun sector que supón un sustento económico para moitas familias”, apuntó la diputada.

La responsable provincial reivindicó, asimismo, la figura de las profesionales del sector. En este sentido, aseveró que “realizan un labor fundamental para manter vivo o noso litoral, combinando tradición e sustentabilidade. Desde a Deputación queremos apoiar ese esforzo, facilitando recursos que melloren a rendibilidade do marisqueo e aseguren a continuidade dunha actividade que forma parte da identidade dos concellos costeiros”.

