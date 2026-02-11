Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cariño

Detenido un vecino de Cariño por amenazas y pintadas vandálicas

El presunto autor cuenta con antecedentes por acciones de la misma naturaleza, explica la Guardia Civil

Redacción
11/02/2026 08:35
Pintadas vandálicas en Cariño
Esvásticas y otros símbolos en la fachada de uno de los inmuebles afectados
Cedida
Efectivos de la Guardia Civil de Ortigueira han detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio y las personas han haber ejecutado, supuestamente, varias pintadas vandálicas y actos de hostigamiento que generaron alarma social en el municipio de Cariño.

En concreto, explica el Instituto Armado, la investigación se inició al detectar la aparición de frases y símbolos en varias paredes de la localidad que se habrían efectuado en la madrugada del pasado 13 de enero, aproximadamente a las 3.00 horas. 

Esparcidas por varios "puntos estratégicos" de la villa aparecieron pintadas hechas con aerosol negro en las que se aludía directamente a terceras personas y se vertían mensajes intimidatorios, además de plasmar simbología nazi, en edificios tanto públicos como privados.

Entre ellos destacan las fachadas de un centro sanitario y de una dependencia de gestión marítima, enumera la Guardia Civil, sumando también una vivienda particular y un antiguo establecimiento de ocio. 

Órdenes de protección

A mayores, las víctimas denunciaron "hostigamiento continuado", incluyendo grabaciones y amenazas personales, lo que motivó que solicitaran órdenes de protección "ante el temor fundado por su integridad física".

El detenido, vecino de Cariño que ha contaba con antecedentes por hechos de la misma naturaleza, se le imputan presuntos delitos de daños, desórdenes públicos y amenazas. El Tribunal de Instancia de Ortigueira se encarga de las diligencias.

