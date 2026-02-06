El PP rechaza la propuesta del BNG de gestión de la residencia de Cariño

El diputado del BNG, Mon Fernández Cedida

El BNG, a través del diputado ferrolano Mon Fernández ha denunciado lo que considera un “abandono do goberno do PP dun concello onde o 36% da poboación supera os 65 anos e non hai unha soa praza pública para maiores”. Se refería, de este modo, al voto en contra a la propuesta nacionalista presentada en el Parlamento de Galicia para que la Xunta asumiese la gestión de la residencia de mayores de Cariño.

El BNG llevó una iniciativa a comisión del Parlamento para dotar a Cariño de la esperada residencia de mayores y el PP presentó una enmienda a la misma en la que proponía que la gestión de ese futuro centro residencial fuera municipal. Pidió al Bloque que aceptase la aportación de los populares que “insta á Xunta de Galicia a colaborar co Concello de Cariño para habilitar un centro de día de xestión e titularidad municipal”. Pero desde el BNG se considera que el Concello no tiene capacidad para gestionar el centro y pidió a la Xunta que financie el proyecto para acabar las obras y que después asuma su gestión para la puesta en marcha.

Desde el grupo socialista también se llamó la atención sobre el hecho de que en el municipio de Cariño no existen plazas ni públicas ni privadas en residencias de mayores.