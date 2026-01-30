La voz de Cariño Sara Merso reivindica lo humano en su disco debut como solista, “Iá”

El adelanto “Diamonds”, de Sara Merso, está disponible en plataformas digitales José Manuel Pérez

“Iá” no es solo el primer álbum en solitario de la artista de Cariño Sara Merso, sino que con este también se convierte por primera vez en autora y líder de su propio proyecto musical, en el que géneros como soul, jazz, blues, folk, pop e incluso gospel se mezclan con otros tantos sonidos como el latin jazz y las melodías mediterráneas. Este trabajo, que se presenta este mismo viernes 30 en A Coruña con una banda de ocho músicos y vocalistas, destaca por apostar por lo orgánico, las emociones y la verdadera esencia de la música.

En un contexto tecnológico en el que la Inteligencia Artificial se introduce hasta en los sectores más insospechados, Sara Merso reivindica lo humano en un disco que incluye siete temas, de los que solo uno fue versionado, frente a las seis composiciones propias. El EP “Iá”, que saldrá a la luz en los próximos días, lleva el sello de Rubén Montes, de Estudios Diquesí, en el sonido, la mezcla y el mastering.

Por otra parte, en el estreno en vivo se rodea de una banda formada por Irene Añón e Iseo Agilda, en los coros; Iago Mouriño, al piano; Rubén Deschamps, a la guitarra; Octavio Vargas, al bajo, y Bruno Couceiro, a la batería.

Talento

Sara Merso (1986) lleva el canto en la sangre, con la dedicación de su padre y su abuelo paterno en la coral de Cariño, así como en las canciones que solían compartir a voces en casa y reu­niones con amigos.

De usar los pomos de puertas como micrófono, inició su formación a los siete años y hoy puede presumir de trayectoria, habiendo colaborado con artistas de renombre y puesto voz a citas como los Martín Códax.