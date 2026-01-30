Cariño suspende San Xiao do Trebo y llora la muerte de Francisco Gómez: "Foi moito máis ca o noso párroco"
El Concello ha decretado tres días de luto oficial
“Deixounos don Paco, que, despois de 45 anos cunha vida dedicada por e para Cariño, foi moito máis ca o noso párroco”. Así comunicaba el Concello el fallecimiento de Francisco Gómez García, quien se ocupaba también de las parroquias de Santiago de Mera, Santa María de Mera y Santo Adrao de Veiga, en Ortigueira.
El Consistorio cariñés ha decretado tres días de luto oficial –con la cancelación de todas las actividades previstas, incluida la tradicional romería de San Xiao do Trebo de mañana sábado–.
El funeral tendrá lugar en la iglesia cariñesa (16.00 horas). "Queremos facer chegar a nosa máis sincera aperta a súa familia, ás súas amizades e a toda a comunidade parroquial", expresó el ejecutivo cariñés.
Por su parte, el Concello ortigueirés mostraba también sus condolencias, mostrando "o noso máis fondo pesar e mandamos o noso pésame aos seus familiares e achegados".