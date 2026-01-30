Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cariño

Cariño suspende San Xiao do Trebo y llora la muerte de Francisco Gómez: "Foi moito máis ca o noso párroco"

El Concello ha decretado tres días de luto oficial

Redacción
30/01/2026 19:19
Francisco Gómez se encargaba, también de varias parroquias en Ortigueira
Francisco Gómez se encargaba, también de varias parroquias en Ortigueira
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

“Deixounos don Paco, que, despois de 45 anos cunha vida dedicada por e para Cariño, foi moito máis ca o noso párroco”. Así comunicaba el Concello el fallecimiento de Francisco Gómez García, quien se ocupaba también de las parroquias de Santiago de Mera, Santa María de Mera y Santo Adrao de Veiga, en Ortigueira

El Consistorio cariñés ha decretado tres días de luto oficial –con la cancelación de todas las actividades previstas, incluida la tradicional romería de San Xiao do Trebo de mañana sábado–. 

El funeral tendrá lugar en la iglesia cariñesa (16.00 horas). "Queremos facer chegar a nosa máis sincera aperta a súa familia, ás súas amizades e a toda a comunidade parroquial", expresó el ejecutivo cariñés.

Por su parte, el Concello ortigueirés mostraba también sus condolencias, mostrando "o noso máis fondo pesar e mandamos o noso pésame aos seus familiares e achegados".

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Santa Mariña Feira de Nadal

Mercadillo de San Valentín en el local social de O Lago en Doniños
Redacción
El ideal gallego

Espazo Branco organiza una nueva sesión de “mindfulness” con vermú en su sede de Ferrol
Redacción
Selfie bajo la lluvia de Leire Urzaiz y Tania Llasera

Tortilla en O Puntal y licor café en O Mesón: el paso de Tania Llasera por Cedeira y Valdoviño
Marta Corral
La jornada de este viernes se celebró en el Edificio Social de Ferrol

Las futuras profesionales de la atención a la dependencia se acercan a los servicios reales del Concello de Ferrol
Redacción