Huelga este viernes en Cariño: el personal municipal exige el “fin de la precariedad” y una RPT “digna”

Un momento de la manifestación del colectivo, el pasado 25 de enero Cedida

La plantilla del Concello de Cariño ha convocado para este viernes 30 de enero una huelga parcial –de 10.00 a 14.00 horas–, acompañada de una manifestación que recorrerá las calles del municipio, para exigir la aprobación inmediata de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y denunciar el deterioro de los servicios públicos.

Tras dos años y medio de negociaciones que no han dado sus frutos con el ejecutivo local, los trabajadores del Consistorio han decidido elevar el tono de sus protestas. Tal y como explican en un comunicado, la movilización busca poner fin a lo que califican como una situación de “precarización laboral” insostenible, agravada, dicen, por la inacción administrativa.

El seguimiento de este paro, incide la plantilla, será masivo en determinadas áreas. A este respecto, sostienen que el 100% de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) secundarán la huelga, “exceptuando los servicios mínimos acordados el pasado lunes con el equipo de gobierno”, aclara el colectivo, que hace hincapié en “la preocupación existente en el pueblo” por la prestación encargada de cuidar a los mayores.

El personal pone el foco, asimismo, en el desmantelamiento de la estructura del Consistorio, que se encuentra actualmente “sin técnico municipal desde septiembre de 2025, sin bibliotecaria, sin trabajadora social [que renunció el 23 de enero por la precariedad laboral y salarial, apuntan] y dispone de un solo operario a media jornada para la limpieza viaria”, lamentan.

Réplica al gobierno local

Esta convocatoria de huelga sirve también como respuesta directa a las declaraciones que realizó la alcaldesa, Ana María López y que fueron recogidas el pasado día 23 por este Diario, en las que la regidora alegaba imposibilidad económica para asumir subidas salariales inmediatas. A este respecto, la plantilla expone en su comunicado que “los trabajadores estamos dispuestos a dilatar esta implementación por un periodo de tres a cuatro años, de manera que el incremento no suponga un problema para las arcas municipales”, incidiendo en que “nunca se pidió” una subida “total ni inmediata en un solo año”.

El colectivo censura la falta de gestión presupuestaria y recuerda que el gobierno local lleva con las cuentas prorrogadas desde 2020. “No podemos quedar en silencio cuando la alcaldesa señala, también a los medios, que no sabe cuánto cobra un operario de limpieza cuando la mayoría de los nuevos contratos que se están haciendo en el Ayuntamiento son por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y es ella quien firma las nóminas”, asevera la plantilla.

La manifestación partirá a las 11.00 horas de la avenida del Sagrón y culminará frente a la casa consistorial, en la de la Paz. “Animamos a todos los vecinos a acompañarnos en esta marcha”, señalan.