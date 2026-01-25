Unas 400 personas exigen en Cariño una negociación rápida y efectiva para estrenar RPT

A pesar del fuerte viento que azotó este domingo a la villa, la asistencia a la protesta fue muy numerosa Cedida

A pesar de la alerta roja en la costa, cerca de 400 personas recorrieron este domingo las calles de Cariño para reivindicar una Relación de Postos de Traballo (RPT) en el Concello, una demanda histórica que no solo afecta a la plantilla municipal, cuyas retribuciones acumulan años sin actualización al tiempo que crecen sus tareas, sino también a la vecindad de la villa que padece las consecuencias de la falta de personal, especialmente severa en el ámbito social y de servicios.

David Fernández, representante de la CIG en el Consistorio, explica que en la última década se han perdido una veintena de trabajadores, pasando de unos 70 a los actuales, menos de medio centenar. Entre las jubilaciones y los profesionales que deciden buscarse un empleo con mejores condiciones, como es el caso de la última, trabajadora social —en la actualidad, denuncia, esta importante parcela está desierta—, el resto del personal “non podemos seguir así”, puesto que la carga de trabajo sigue siendo la misma y son los que siguen quienes asumen las tareas que quedan sin adjudicar.

No disponer de una RPT impide que se materialicen contrataciones más allá de las temporales que están ligadas a las subvenciones, recuerda el sindicalista, denunciando que es especialmente grave lo que está sucediendo con las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y los operarios.

Así, mientras las primeras han tenido que renunciar a hacer horas extraordinarias porque ni se las pagan ni tampoco pueden intercambiarlas por días libres, los integrantes de la cuadrilla hacen malabares para gestionar los residuos o recoger enseres, llamando la atención que una misma persona se encargue sola de limpiar todas las instalaciones municipales: piscina, mercado, Casa do Concello, auditorio y biblioteca, enumera Fernández.

Con respecto a las últimas declaraciones de la alcaldesa, Ana María López, en las que aseguraba estar esperando propuestas del comité para elaborar la RPT, el representante de la CIG expone que fue el martes pasado cuando, después de semanas pidiendo retomar las negociaciones, la regidora los convocó a una reunión para darles diez días de plazo para recabar acuerdos en un documento. A ello, se sumaría otra aportación por parte del gobierno local y ambas se trasladarían a Rodríguez Viñals, la asesoría mallorquina que se encargará de elaborar una propuesta.

“Nós somos os máis interesados en negociar e chegar a acordos”, precisa David Fernández, valorando que “a ninguén lle gusta isto e crea moi mal ambiente”, pero incidiendo a su vez en que “levamos 18 anos con isto e tivemos alcaldes que nos mareasen de todas as cores” y recordando que una sentencia de 2022 obliga a la celeridad de la aprobación de la RPT.