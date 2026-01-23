Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cariño

Continúan las discrepancias entre los trabajadores y el Concello de Cariño por la RPT

Los empleados municipales aseveran que la situación actual es de “precariedade laboral”

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
23/01/2026 19:47
Un momento de la protesta de ayer
Un momento de la protesta
CEDIDA
La plantilla municipal del municipio de Cariño anunció a principios de esta semana la convocatoria de una manifestación mañana domingo día 25 con motivo de la necesidad de aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un elemento que califican como esencial y con el que, consideran, no se están dando los avances necesarios.

Ante esta situación, que se arrastra desde el año pasado, el grupo decidió concentrarse este viernes en la Casa Consistorial del municipio para seguir demandando la negociación y aprobación de una nueva RPT que “dignifique as condicións de traballo e dote a esta administración local dos efectivos necesarios”, aseguraron los afectados.

Esta movilización da continuidad a las protestas que se llevan sucediendo desde Navidad y que, además, se suman a las caceroladas que semanalmente convoca la agrupación de afectados con motivo de la “precariedade laboral” que denuncian estar padeciendo.

Protesta de la plantilla en las puertas del consistorio

La plantilla municipal de Cariño saldrá a las calles el día 25 por la RPT

Más información

Asimismo, remarcaron durante la protesta que la cita convocada para las 12.00 horas de mañana –que partirá desde la avenida do Sagrón y culminará ante el edificio del Ayuntamiento– está abierta a la participación de los vecinos y vecinas.

La respuesta del gobierno

Con Ana María López a la cabeza, el gobierno municipal considera “necesario realizar una aclaración con el objetivo de ofrecer una información ordenada, rigurosa y transparente”.

Se remontan al año 2023, al inicio del actual mandato, para hablar de una disposición “total” para la negociación de los cambios necesarios en la RPT y aseguran que, por el momento, “el Ayuntamiento se encuentra a la espera de que dichas propuestas sean formalmente notificadas para poder analizarlas y abordarlas en el marco del diálogo con el personal municipal”.

Remarcan que, por su parte, no existe ningún impedimento para alcanzar un acuerdo; no obstante, “la situación económica del Concello no permite asumir un incremento total e inmediato de los salarios del personal municipal, aunque sí contempla hacerlo de manera paulatina, algo que, además, el propio gobierno considera justo y necesario”.

simismo, que “este gobierno siempre ha estado dispuesto a negociar y continúa estándolo. La RPT es una cuestión que no se resolvió con los gobiernos anteriores y que ahora se quiere abordar con responsabilidad, diálogo y transparencia, siendo claros tanto con los trabajadores como con la ciudadanía sobre la realidad económica del Concello”, al mismo tiempo que prometen “seguir trabajando para encontrar soluciones equilibradas que atiendan tanto a los empleados municipales como a vecinos y vecinas”. 

