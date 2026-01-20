La plantilla municipal de Cariño saldrá a las calles el día 25 por la RPT

Protesta de la plantilla en las puertas del consistorio Cedida

El conflicto laboral en el Concello de Cariño entra en una nueva fase de escalada. Tras las concentraciones diarias mantenidas durante el periodo navideño, los empleados municipales han anunciado que darán “varios pasos adelante” en sus reivindicaciones, comenzando con la convocatoria de una manifestación que recorrerá las calles de la localidad el próximo domingo 25 de enero.

El motivo central de la movilización sigue siendo la histórica demanda de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un instrumento organizativo que la plantilla considera imprescindible para “dignificar la situación laboral de los empleados” y permitir nuevas contrataciones bajo condiciones “dignas, justas e igualitarias”.

Según explican en un comunicado, la decisión de endurecer las protestas responde a la falta de avances. Aunque el colectivo estaba dispuesto a finalizar las movilizaciones antes de Reyes si hubiese una reacción de la Alcaldía, el encuentro celebrado el pasado día 2 solamente avivó su el malestar, al solicitar la regidora, Ana María López, más tiempo para presentar una propuesta. “Sabemos que lo único que se pretende es ganar tiempo y que las movilizaciones pierdan fuerza por el cansancio y desesperación del personal”, denuncian en su escrito, calificando la actitud ejecutivo cariñés de “inacción y desidia”.

La convocatoria hace un llamamiento directo a los vecinos y vecinas, vinculando la precariedad laboral interna con la calidad de los servicios que reciben. Los trabajadores advierten de que la imposibilidad de contratar personal debido a la falta de RPT está provocando “un grave deterioro en los servicios prestados”. Entre las áreas afectadas señalan el mantenimiento de viales, la limpieza y, de forma prioritaria, el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), una prestación por la que, aseguran, “el pueblo está más preocupado”.

Así las cosas, la manifestación partirá el próximo domingo a las 12.00 horas desde la avenida del Sagrón. La marcha transitará por Constitución, Manuel Fraga Iribarne y finalizará frente a la casa consistorial, en la avenida de la Paz, en donde se leerá un manifiesto.