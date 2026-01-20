Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cariño

La plantilla municipal de Cariño saldrá a las calles el día 25 por la RPT

Los trabajadores han convocado una manifestación e invitan a la ciudadanía a sumarse a su protesta

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
20/01/2026 19:24
Protesta de la plantilla en las puertas del consistorio
Protesta de la plantilla en las puertas del consistorio
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El conflicto laboral en el Concello de Cariño entra en una nueva fase de escalada. Tras las concentraciones diarias mantenidas durante el periodo navideño, los empleados municipales han anunciado que darán “varios pasos adelante” en sus reivindicaciones, comenzando con la convocatoria de una manifestación que recorrerá las calles de la localidad el próximo domingo 25 de enero. 

El motivo central de la movilización sigue siendo la histórica demanda de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un instrumento organizativo que la plantilla considera imprescindible para “dignificar la situación laboral de los empleados” y permitir nuevas contrataciones bajo condiciones “dignas, justas e igualitarias”.

Según explican en un comunicado, la decisión de endurecer las protestas responde a la falta de avances. Aunque el colectivo estaba dispuesto a finalizar las movilizaciones antes de Reyes si hubiese una reacción de la Alcaldía, el encuentro celebrado el pasado día 2 solamente avivó su el malestar, al solicitar la regidora, Ana María López, más tiempo para presentar una propuesta. “Sabemos que lo único que se pretende es ganar tiempo y que las movilizaciones pierdan fuerza por el cansancio y desesperación del personal”, denuncian en su escrito, calificando la actitud ejecutivo cariñés de “inacción y desidia”.

Una de las protestas del personal del Concello de Cariño

Cariño culmina 2025 con amenaza de huelga del personal municipal

Más información

La convocatoria hace un llamamiento directo a los vecinos y vecinas, vinculando la precariedad laboral interna con la calidad de los servicios que reciben. Los trabajadores advierten de que la imposibilidad de contratar personal debido a la falta de RPT está provocando “un grave deterioro en los servicios prestados”. Entre las áreas afectadas señalan el mantenimiento de viales, la limpieza y, de forma prioritaria, el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), una prestación por la que, aseguran, “el pueblo está más preocupado”.

Así las cosas, la manifestación partirá el próximo domingo a las 12.00 horas desde la avenida del Sagrón. La marcha transitará por Constitución, Manuel Fraga Iribarne y finalizará frente a la casa consistorial, en la avenida de la Paz, en donde se leerá un manifiesto.

Pancarta reivindicativa de la AV Concello de Cariño

La entidad vecinal de Cariño acumula ya 200 firmas de apoyo para exigir la puesta en marcha del centro de día

Más información
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Un momento de la firma del acuerdo entre ambas partes

Ortigueira blinda la seguridad del muro de San Roque con una ayuda de más de 300.000 euros
Redacción
La concejala naronesa María Lorenzo

Narón impulsa desde febrero dos nuevos programas de la Escola de Benestar
Redacción
protesta propietarios Fragas do Eume diante da Xunta

Los propietarios de terrenos en las Fragas urgen una reunión con Patrimonio Natural
Verónica Vázquez
El nivel de emergencia permanecerá activo hasta el próximo jueves

La Xunta eleva a nivel rojo la alerta por fenómenos meteorológicos en la costa
J Guzmán