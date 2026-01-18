Mi cuenta

Cariño

Concello y Xunta visitan el centro de día de Cariño para poder avanzar en las obras

Está prevista la elaboración de un informe final para determinar las necesidades del inmueble

Redacción
18/01/2026 20:00
Visita al centro de día de Cariño para analizar las necesidades
Visita al centro de día de Cariño para analizar las necesidades
Cedida
La alcaldesa de Cariño, Ana María López, visitó en los últimos días el centro de día de la localidad acompañada de un técnico de la Xunta y del arquitecto David Novo, encargados de la supervisión y valoración del estado y condiciones actuales del edificio en el que se encuentran las instalaciones. 

Durante la visita se realizó una valoración estructural necesaria para continuar con la elaboración del informe final que determinará las necesidades técnicas y económicas para llevar a cabo las obras.

Este, señalan desde el Concello, es el paso previo al estudio de vías de financiación que permitan realizar este proyecto. “Estamos comprometidos con facilitar a nuestros vecinos y vecinas los servicios necesarios que les permitan gestionar mejor su día a día en términos de cuidados físicos y emocionales; y la reestructuración del centro de día es un paso clave para ello”, explicó la alcaldesa.

El proyecto forma parte del plan de mejoras de los servicios sociales que tiene en marcha el gobierno local para apostar por una atención más completa y real para las personas dependientes o que necesitan una atención más personalizada, indican, recordando, además que este es el primer año en el que una parte del POS+ se empleará para la dotación de recursos materiales, concretamente para la adquisición de cuatro grúas y dos asientos giratorios de baño, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias con mayor grado de dependencia.

Estos nuevos recursos permitirán facilitar el trabajo que realizan las profesionales del SAD, mejorando tanto la calidad del servicio prestado como las condiciones laborales del personal.

