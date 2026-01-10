La Primitiva deja 16.000 euros en el municipio de Cariño

Cola en una administración de Loterías Daniel Alexandre

Loterías y Apuestas del Estado tiene entre la lista de afortunados del sorteo de la Primitiva de este mismo sábado 10 a un acertante que adquirió su boleto en una expendeduría del municipio de Cariño.

Esta transacción se realizó concretamente en la cafetería Bahía de la calle Balbís y posibilita a la persona afurtunada la obtención de un montante de algo más de 16.000 euros, una cuantía que se concede en total a 15 boletos.