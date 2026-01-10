Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Lotería

La Primitiva deja 16.000 euros en el municipio de Cariño

El boleto se vendió en una cafetería

Redacción
10/01/2026 22:41
Cola en una administración de Loterías
Cola en una administración de Loterías
Daniel Alexandre
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Loterías y Apuestas del Estado tiene entre la lista de afortunados del sorteo de la Primitiva de este mismo sábado 10 a un acertante que adquirió su boleto en una expendeduría del municipio de Cariño.

Esta transacción se realizó concretamente en la cafetería Bahía de la calle Balbís y posibilita a la persona afurtunada la obtención de un montante de algo más de 16.000 euros, una cuantía que se concede en total a 15 boletos.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Partido entre el Baxi y el Estudiantes

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Ha sido el partido más completo a nivel defensivo del año”
Iago Couce
Comedores escolares

Neda destina 25.000 euros al servicio de madrugadores y comedores de los colegios
Redacción
Depósito de voluminosos en San Sadurniño

San Sadurniño hace un llamamiento al civismo para evitar depósitos de voluminosos
Redacción
Pleno en el Concello de Valdoviño

Los plenos de Ortigueira y Valdoviño aprueban los destinos del POS Social
Redacción