El PSOE lleva al pleno de Cariño una moción por un transporte público “digno e coordinado” en Ortegal
Los socialistas denuncian el aislamiento de la vecindad de la comarca
El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Cariño ha anunciado que llevará al pleno una moción para exigir a la Xunta “unha mellora inmediata e unha planificación seria” del transporte público interurbano en Ortegal.
Los socialistas inciden en que se trata de un derecho básico, “porque condiciona o acceso a cuestións tan esenciais como ir ao médico, estudar, traballar ou facer xestións administrativas” y remarca la necesidad de reforzar “de maneira inmediata” las conexiones entre la localidad cariñesa y Ferrol.
La propuesta de la formación se fundamenta en la articulación de un sistema comarcal que disponga de líneas coordinadas entre Cariño, Mera, Cedeira, Ortigueira, Ferrol y Narón, “que permita transbordos útiles e conexións efectivas tamén cos polígonos industriais”. El texto que presentarán los socialistas demanda, asimismo, una conexión adecuada entre Cariño y Cedeira, enfocada al ámbito educativo, “para que o alumnado poida chegar ao inicio das clases con horarios compatibles e sen chegadas excesivamente anticipadas”.
Además, la moción del PSdeG-PSOE plantea que estas mejoras se incorporen “ao novo marco contractual do transporte público de Galicia e tamén á planificación orzamentaria do 2026”.
El edil Jonathan Miranda sostiene al respecto que “non é admisible que haxa veciñanza que quede illada na súa propia comarca por falta de frecuencias e coordinación. O transporte público non é un luxo: é igualdade”, asevera.