La entidad vecinal de Cariño acumula ya 200 firmas de apoyo para exigir la puesta en marcha del centro de día

Pancarta reivindicativa de la AV Concello de Cariño Cedida

La AV Concello de Cariño inició a finales del pasado 2025 una recogida de firmas para exigir la puesta en funcionamiento del centro de día de la localidad. La iniciativa ya cuenta con más de 200 respaldos, una cifra que desde la entidad vecinal valoran. “Cariño ten arredor de 3.700 persoas empadroadas. Iso significa que 200 sinaturas son importantes, pero non suficientes para representar todo o que merece esta demanda”, expone la asociación en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En este sentido, reclaman que más personas se sumen a la propuesta, considerando que se trata de un “bo punto de partida”. Alcanzar la horquilla entre las 300 y 400 sería “unha mensaxe clara e contundente”, añaden, y superar las 500 rúbricas un “respaldo social imposible de ignorar”.

La AV recuerda que estas instalaciones “non son un proxecto novo nin un favor político”, sino que se trata de un “servizo esencial, construído con cartos públicos, que leva máis de 15 anos parado”. Una vez culmine la campaña, la asociación presentará estos apoyos “ante as administracións”, con el objetivo de “esixir explicacións, prazos e compromisos reais”.

El pueblo de Cariño alza la voz unido para reclamar el centro de día y residencia para el municipio Más información

Por todo ello, animan a los vecinos y vecinas del ayuntamiento a sumarse a la petición. “Se aínda non asinaches, faino. Porque 200 é só o comezo. Porque Cariño non pode seguir esperando”, remarca el colectivo.

RPT

La entidad ha mostrado también, públicamente, su apoyo a las trabajadoras y trabajadores del Concello y su preocupación por la manera en la que se está gestionando el conflicto sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Sostienen que en las últimas jornadas “quedou en evidencia unha forma de actuar por parte do goberno municipal que non contribúe a resolver o problema, senón a agravalo”.

Cariño culmina 2025 con amenaza de huelga del personal municipal Más información

La AV incide en lo “preocupante” de que se “minimicen ou relativicen sentenzas xudiciais firmes” y remarcan que la RPT “non é unha opción política nin unha concesión discrecional: é unha obriga legal e unha ferramenta imprescindible para garantir unha administración eficaz, transparente e xusta”.

El colectivo vecinal pone el foco, además, en que la falta de aprobación de este instrumento organizativo “ten consecuencias directas sobre os servizos sociais”.