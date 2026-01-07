Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cariño

La entidad vecinal de Cariño acumula ya 200 firmas de apoyo para exigir la puesta en marcha del centro de día

La AV manifiesta también su respaldo a las protestas del personal municipal por la RPT

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
07/01/2026 17:04
Pancarta reivindicativa de la AV Concello de Cariño
Pancarta reivindicativa de la AV Concello de Cariño
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La AV Concello de Cariño inició a finales del pasado 2025 una recogida de firmas para exigir la puesta en funcionamiento del centro de día de la localidad. La iniciativa ya cuenta con más de 200 respaldos, una cifra que desde la entidad vecinal valoran. “Cariño ten arredor de 3.700 persoas empadroadas. Iso significa que 200 sinaturas son importantes, pero non suficientes para representar todo o que merece esta demanda”, expone la asociación en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En este sentido, reclaman que más personas se sumen a la propuesta, considerando que se trata de un “bo punto de partida”. Alcanzar la horquilla entre las 300 y 400 sería “unha mensaxe clara e contundente”, añaden, y superar las 500 rúbricas un “respaldo social imposible de ignorar”.

La AV recuerda que estas instalaciones “non son un proxecto novo nin un favor político”, sino que se trata de un “servizo esencial, construído con cartos públicos, que leva máis de 15 anos parado”. Una vez culmine la campaña, la asociación presentará estos apoyos “ante as administracións”, con el objetivo de “esixir explicacións, prazos e compromisos reais”.

Manifestacion Cariño centro de dia (5)

El pueblo de Cariño alza la voz unido para reclamar el centro de día y residencia para el municipio

Más información

Por todo ello, animan a los vecinos y vecinas del ayuntamiento a sumarse a la petición. “Se aínda non asinaches, faino. Porque 200 é só o comezo. Porque Cariño non pode seguir esperando”, remarca el colectivo.

RPT

La entidad ha mostrado también, públicamente, su apoyo a las trabajadoras y trabajadores del Concello y su preocupación por la manera en la que se está gestionando el conflicto sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Sostienen que en las últimas jornadas “quedou en evidencia unha forma de actuar por parte do goberno municipal que non contribúe a resolver o problema, senón a agravalo”.

Una de las protestas del personal del Concello de Cariño

Cariño culmina 2025 con amenaza de huelga del personal municipal

Más información

La AV incide en lo “preocupante” de que se “minimicen ou relativicen sentenzas xudiciais firmes” y remarcan que la RPT “non é unha opción política nin unha concesión discrecional: é unha obriga legal e unha ferramenta imprescindible para garantir unha administración eficaz, transparente e xusta”.

El colectivo vecinal pone el foco, además, en que la falta de aprobación de este instrumento organizativo “ten consecuencias directas sobre os servizos sociais”.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La diputada Soledad Agra en una intervención

Un total de ocho entidades de Ferrolterra optan a las ayudas provinciales para fomentar la igualdad
Redacción
La iniciativa se lleva a cabo, de manera ininterrumpida, desde 2014

Narón premiará este sábado la fidelidad lectora de diez personas usuarias de la biblioteca
Redacción
Operarios de Urbaser, actual adjudicataria del servicio de residuos, durante la mañana de Año Nuevo

El Concello confía en tener operativo antes de verano el contrato de recogida de residuos
J Guzmán
A Malata Parrulo contra Jaén

O Parrulo Ferrol condena la agresión del presidente del Jaén a un trabajador del club
Iago Couce