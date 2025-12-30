Cariño culmina 2025 con amenaza de huelga del personal municipal

Una de las protestas del personal del Concello de Cariño Cedida

La tensión entre el personal del Ayuntamiento de Cariño y el ejecutivo local ha llegado a un punto crítico. Desde el pasado 19 de diciembre, la plantilla municipal se concentra cada día (11.45 horas) frente al consistorio para exigir a la alcaldesa, Ana María López, “unas condiciones laborales y salariales dignas y justas”.

Lo que empezó como un conflicto administrativo por la falta de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) desde hace 18 años, podría derivar ahora en una huelga indefinida a partir de enero de 2026. Según el personal, “más del 80% está cobrando en torno al salario mínimo interprofesional”, denuncian, alertando también del deterioro del servicio público por la falta de trabajadoras y trabajadores.

“Debido a jubilaciones y a fallecimientos, la plantilla pasó en los últimos 15 años de 70 personas a menos de 50”, señalan, destacando que la ausencia de la RPT impide legalmente contratar sustitutos, lo que provoca que “la carga de trabajo repercuta sobre los restantes trabajadores”.

El colectivo hace especial hincapié en la situación de las empleadas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), calificando su caso como “el más sangrante”. Denuncian que se les exige cubrir bajas sin remuneración y que, tras promesas incumplidas de pago, se les comunicó que las horas extras realizadas en 2024 “habían caducado y que no las podrían disfrutar”.

Presupuesto

Uno de los puntos de mayor fricción entre ambas partes es la disponibilidad presupuestaria. Mientras desde Alcaldía indican que “a situación económica do Concello non permite incrementar os salarios dos traballadores”, –así lo indicó el Concello en un comunicado publicado en sus redes sociales el pasado día 18– la plantilla acusa al ejecutivo de falta de voluntad política y desvío de fondos.

A este respecto, aseguran que “no se trata de que no haya partida para mejorar las condiciones laborales [...], sino de que se prefiere gastar en una barredora antes de que los trabajadores vean mejoradas sus condiciones”. El colectivo señala, por ejemplo, una modificación de crédito aprobada en marzo de 2025 para trasvasar fondos de partidas de retribuciones básicas y Seguridad Social a maquinaria e instalaciones –por valor de 30.000 euros–, así como otro movimiento similar en 2024 de 43.000 para alumbrado público.

“Nuestro ánimo es de diálogo y es más que evidente que desde la Alcaldía no quieren negociar”, censuran, añadiendo que “la prioridad del equipo de gobierno no son los trabajadores”.

Intentos fallidos de RPT

En su comunicado, el Ayuntamiento defiende su gestión y recuerda que los intentos fallidos para aprobar una RPT se suceden desde 2007 con gobiernos de distinto color político. El ejecutivo local asegura que no hay impedimento para negociar y es tajante en cuanto a las cuentas. “Os ingresos municipais non se modificaron dende hai máis de dez anos”, expone el Concello, añadiendo que para asumir el coste de la nueva RPT se “debería realizar unha modificación á alza de impostos e taxas que cubran suficientemente os novos gastos”.

El Consistorio destaca las condiciones actuales de la plantilla, enumerando una serie de “beneficios” como 22 días de vacaciones, jornadas de asuntos propios, puentes y una “redución da xornada laboral a 35 horas semanais durante o ano 2025”. La plantilla, por su parte, sostiene que dichas cuestiones “vienen recogidas en el convenio colectivo”.

El personal recuerda, además, que existe una sentencia del Juzgado de Ferrol que obliga al Concello a elaborar y aprobar la RPT y anuncian que, “si se niegan a una negociación justa, tomaremos otras medidas”, como convocar una huelga.