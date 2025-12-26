El PSOE critica el “olvido” de Cariño en los presupuestos de la Xunta
Demandan que se incluyan inversiones para el Centro de Día o mejoras en el transporte
El PSdeG-PSOE criticó este viernes el proyecto de presupuestos de la Xunta, asegurando que el documento “esquece a Cariño”. Según la formación, las cuentas para 2026 ignoran por completo al municipio, al no recoger “ningún investimento ou a posta en marcha de novos servizos”.
En este sentido, el portavoz del grupo municipal, Jonathan Miranda, recordó la presentación de diversas enmiendas para reclamar “a posta en marcha do Centro de Día e Residencia de Maiores, melloras no campo de fútbol ou nas naves de antigas conserveiras pertencentes a Portos de Galicia e que están no centro da vila”, enumeró.
Además de las infraestructuras, los socialistas también demandaron “melloras no transporte público, con máis horarios e mellores conexións, ou a posta en marcha dunha sección da Escola de Idiomas no IES Cabo Ortegal”.
Por su parte, el parlamentario socialista Aitor Bouza lamentó también que “o único que fixo o Partido Popular é aplicar a súa maioría para deixar fóra todas esas reivindicacións do territorio, deixar fóra as reivindicacións de toda a cidadanía galega”, incidiendo en que seguirán “exixindo a Rueda que non esqueza Cariño”, cuya ciudadanía, “ten os mesmos dereitos que o resto dos galegos e galegas”.