Cariño inicia la primera fase de las obras de rehabilitación del pabellón

La intervención supone una inversión de 234.543,64 euros

Redacción
16/12/2025 20:24
Un momento de la visita a las instalaciones deportivas
Un momento de la visita a las instalaciones deportivas
El Ayuntamiento de Cariño inició los trabajos de acondicionamiento y rehabilitación del pabellón polideportivo municipal, una actuación que el ejecutivo local califica de “prioritaria” y que supondrá una inversión de 234.543,64 euros, impuestos incluidos.

La alcaldesa, Ana María López, visitó en compañía del edil de Obras, Alberto Balado, las instalaciones, para conocer de primera mano el desarrollo de esta primera fase de actuación. En ella se realizará la retirada del parqué para, posteriormente, proceder a la sustitución de la cubierta.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Calicanto Obras y Proyectos S.L. y están financiadas con los fondos procedentes de un convenio firmado entre la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta y el Consistorio. El acuerdo implica que el gobierno gallego sufragará el 80% del coste de la intervención, asumiendo el 20% el Concello.

Cariño adjudica la rehabilitación del pabellón municipal, con una inversión de 200.000 euros

En definitiva, el proyecto iniciado permitirá resolver las deficiencias estructurales derivadas del deterioro que provocaron en las instalaciones las filtraciones y humedades. También los daños existentes en la pista de madera. “Estamos devolviendo a la ciudadanía un recinto seguro, renovado y adaptado a las necesidades actuales”, aseveró la regidora.

