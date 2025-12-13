Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cariño

El PSOE de Cariño plantea al ejecutivo propuestas para los fondos POS+ de 2026

Reclama un camión de recogida de basura y material para el SAF

Redacción
13/12/2025 12:36
Concello de Cariño
El PSdeG-PSOE de Cariño ha presentado al gobierno local una propuesta para que se empleen los fondos asignados al Concello en el marco del programa POS+ de la Diputación para adquirir un nuevo camión compactador para la recogida de basura, así como material actualizado para el Servicio de Ayuda en el Hogar –SAF–.

Desde el grupo municipal socialista señalan que estas son “dúas necesidades acuciantes no municipio que poden ser solventadas grazas á aportación da institución provincial”.

Por una parte, sobre el camión compactador, apuntan que el Concello de Cariño solo tiene uno disponible y que en este año “foi habitual que tivese que pasar varios días no taller, provocando que non se recollera o lixo ou a utilización doutro cedido por concellos limítrofes”.

La antigüedad del vehículo, apuntan, incrementa las averías, retrasa las recogidas y genera un mayor coste de mantenimiento, por lo que inciden en la necesidad de adquirir un nuevo.

Con respecto a la segunda propuesta, los socialistas recuerdan que el uso de material, como camas articuladas o grúas, es fundamental para garantizar la seguridad de las trabajadoras del SAF, así como de las personas usuarias y, sin embargo, “moitos domicilios carecen deste tipo de axudas, en moitos casos por non contar con recursos económicos necesarios para a súa adquisición, coa consecuencia de que as traballadoras realicen as tarefas de forma manual, incrementando o risco de lesións”.

Por esta razón, el Grupo Municipal Socialista propone la compra de camas articuladas, grúas o sillas de ducha y su posterior cesión a las personas usuarias, previo informe de la necesidad por parte de los Servicios Sociales del Concello.

