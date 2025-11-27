Nuevos puntos de recogida de aceite usado en Cariño

Uno de los puntos de recogida instalados en el municipio Cedida

El Ayuntamiento de Cariño y la empresa de recogida de aceite de cocina usado Green Ambiental han lanzado una campaña para promover el reciclaje entre los vecinos y vecinas.

Así, se han instalado tres puntos de recogida en la localidad, se distribuirán embudos y se organizarán actividades de concienciación sobre el proyecto.

Desde la firma explican que echar aceite por el sumidero "contamina gravemente a auga" y provoca obstrucciones en las redes de saneamiento. "Coa colaboración cidadá, estes residuos pódense transformar nun recurso valioso como o biodiésel", añaden, remarcando que "pequenas accións poden levar a grandes cambios".

La iniciativa cuenta con la financiación de los fondos europeos Next Generation.