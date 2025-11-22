El PSOE reclamará en pleno una sección de la Escuela Oficial de Idiomas en el IES Cabo Ortegal

Imagen de archivo del exterior del centro Xunta

El PSdeG-PSOE de Cariño reclamará mediante una moción para su debate en el pleno que las instalaciones del IES Cabo Ortegal alberguen una sección de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI).

La formación argumenta que el municipio está “bastante illado e con carencias no transporte público”, lo que imposibilita que los vecinos se puedan desplazar a Ferrol, Cedeira o As Pontes.

Los socialistas proponen, asimismo, solicitar al centro educativo un informe sobre su viabilidad, así como el apoyo de la Anpa, el claustro y la dirección.