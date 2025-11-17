Mi cuenta

Cariño

Cariño adjudica la renovación de la instalación fotovoltaica de la piscina

Las obras se licitaron por 15.626 euros, impuestos incluidos

Redacción
17/11/2025 16:08
Interior de las instalaciones
Concello

Cariño ha adjudicado la renovación de la instalación fotovoltaica de la piscina municipal, una actuación que cometerá la empresa PSM Connect Systems por 15.626,87 euros, impuestos incluidos.

Los trabajos son necesarios, explica el Concello, tras detectarse “fallos irreparables en los inversores instalados en 2009” y se ejecutarán gracias a un convenio firmado con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta.

