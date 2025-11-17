Cariño adjudica la renovación de la instalación fotovoltaica de la piscina

Interior de las instalaciones Concello

Cariño ha adjudicado la renovación de la instalación fotovoltaica de la piscina municipal, una actuación que cometerá la empresa PSM Connect Systems por 15.626,87 euros, impuestos incluidos.

Los trabajos son necesarios, explica el Concello, tras detectarse “fallos irreparables en los inversores instalados en 2009” y se ejecutarán gracias a un convenio firmado con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta.