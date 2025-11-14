Los relatos cobran vida en el taller de "Teatro Playback" en la Casa da Cultura de Cariño

Imagen exterior de la Casa da Cultura de Cariño Cedida

La asociación cultural O Peiral organiza, los jueves de 17.00 a 19.00, en el auditorio de la Casa da Cultura de Cariño, el taller “Teatro Playback”, que empezará su curso este domingo 16.

En esta actividad, los relatos cobran vida sobre el escenario y no se necesita experiencia, solo ganas de divertirse. Reservas en 660 354 131 o 611 281 910 (20 euros al mes).