Diario de Ferrol

Los relatos cobran vida en el taller de "Teatro Playback" en la Casa da Cultura de Cariño

La iniciativa se desarrolla los jueves y se inaugura este domingo

Redacción
14/11/2025 22:31
Imagen exterior de la Casa da Cultura de Cariño
Imagen exterior de la Casa da Cultura de Cariño
Cedida

La asociación cultural O Peiral organiza, los jueves de 17.00 a 19.00, en el auditorio de la Casa da Cultura de Cariño, el taller “Teatro Playback”, que empezará su curso este domingo 16. 

En esta actividad, los relatos cobran vida sobre el escenario y no se necesita experiencia, solo ganas de divertirse. Reservas en 660 354 131 o 611 281 910 (20 euros al mes).

