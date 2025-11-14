Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cariño

Cariño adjudica la rehabilitación del pabellón municipal, con una inversión de 200.000 euros

Los trabajos van a permitir recuperar un espacio que estaba sin uso desde hace casi dos años

Redacción
14/11/2025 22:25
Concello de Cariño
Concello de Cariño
Daniel Alexandre

El Concello de Cariño ha procedido a la adjudicación de las obras de acondicionamiento y rehabilitación del pabellón polideportivo municipal, una actuación que se considera prioritaria por parte del gobierno local y que permitirá recuperar un espacio importante para la práctica de la actividad deportiva, educativa y comunitaria tras casi dos años en desuso.

La empresa Calicanto Obras y Proyectos SL será la encargada de la obra, por un importe de 193.837,72 euros (234.543,64 euros IVA incluido).

La actuación está financiada a través de un convenio firmado el pasado mes de julio entre el Concello y la Xunta, a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportará el 80% del presupuesto total y el Concello asumirá el 20% restante.

El proyecto permitirá resolver las deficiencias estructurales detectadas en el edificio, cerrado desde hace casi dos años debido al deterioro provocado por filtraciones, humedades y daños importantes en la pista de madera. Las obras incluyen la reparación integral de la cubierta, la renovación completa de la pista deportiva, la sustitución de puertas deterioradas y la adecuación de las salidas de evacuación a la normativa vigente. Asimismo, se procederá a la retirada de las chapas de fibrocemento instaladas hace más de cincuenta años.

La alcaldesa de Cariño, Ana María López, destacó que “esta actuación supone una mejora muy esperada por todo el vecindario, que llevaba casi dos años sin poder utilizar un espacio esencial para la vida deportiva y comunitaria de Cariño”. Con esta intervención se da respuesta a una demanda histórica del vecindario y se avanza en la mejora de las dotaciones públicas del municipio.

Te puede interesar

Todos los ejemplares actuales desaparecerán de la avenida

Un informe técnico recomendaba la tala de las acacias de Irmandiños en 2009
Redacción
El ideal gallego

El Concello de Ares concluye la campaña de compostaje doméstico
Redacción
Exterior de la piscina

El personal de la piscina de As Pontes exige cobrar las cantidades pendientes desde el mes de junio
Redacción
Bajo de la calle María antes de la reforma

La apertura del garaje de la residencia Galatea, a expensas del vado
X. Fandiño