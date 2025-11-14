Cariño adjudica la rehabilitación del pabellón municipal, con una inversión de 200.000 euros

Concello de Cariño Daniel Alexandre

El Concello de Cariño ha procedido a la adjudicación de las obras de acondicionamiento y rehabilitación del pabellón polideportivo municipal, una actuación que se considera prioritaria por parte del gobierno local y que permitirá recuperar un espacio importante para la práctica de la actividad deportiva, educativa y comunitaria tras casi dos años en desuso.

La empresa Calicanto Obras y Proyectos SL será la encargada de la obra, por un importe de 193.837,72 euros (234.543,64 euros IVA incluido).

La actuación está financiada a través de un convenio firmado el pasado mes de julio entre el Concello y la Xunta, a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportará el 80% del presupuesto total y el Concello asumirá el 20% restante.

El proyecto permitirá resolver las deficiencias estructurales detectadas en el edificio, cerrado desde hace casi dos años debido al deterioro provocado por filtraciones, humedades y daños importantes en la pista de madera. Las obras incluyen la reparación integral de la cubierta, la renovación completa de la pista deportiva, la sustitución de puertas deterioradas y la adecuación de las salidas de evacuación a la normativa vigente. Asimismo, se procederá a la retirada de las chapas de fibrocemento instaladas hace más de cincuenta años.

La alcaldesa de Cariño, Ana María López, destacó que “esta actuación supone una mejora muy esperada por todo el vecindario, que llevaba casi dos años sin poder utilizar un espacio esencial para la vida deportiva y comunitaria de Cariño”. Con esta intervención se da respuesta a una demanda histórica del vecindario y se avanza en la mejora de las dotaciones públicas del municipio.