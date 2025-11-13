Portos y Concello Cariño llegan a un acuerdo para la reversión al Estado de terrenos del muelle

Reunión entre Portos de Galicia y Concello de Cariño Cedida

Portos de Galicia y el Concello de Cariño han llegado a un acuerdo para la reversión al estado de los terrenos declarados innecesarios para la actividad portuaria en el municipio.

De este modo se determinó en la reunión mantenida por el presidente del ente público, José Antonio Álvarez y la alcaldesa de Cariño, María López. En el encuentro entre ambas administraciones se consensuó la delimitación de suelo susceptible de volver a la titularidad del Estado, para que esta lo transfiera al Concello dado su uso vecinal, de carácter público, y no restringido a la actividad portuaria. La propuesta responde a los criterios técnicos y ha sido ratificada previamente en la Fegamp.

En el caso del puerto de Cariño los terrenos que se propondrá que pasen al Concello, tras la cesión al Estado, se corresponden con la parcela do Camín, la plaza Roxa, el parque de la Cofradía y las naves de las antiguas conserveras, en el entorno de la avenida Fraga Iribarne.

Reparaciones

También se acordó en la reunión celebrada en la sede del organismo portuario acometer la reparación de las naves de titularidad del ente público situadas en los números 2 y 4 de la avenida antes citada. Portos reforzará las condiciones de seguridad del inmueble número 4 para poder retirar las vallas ahora instaladas. En el número 2, el Concello de Cariño mejorará el inmueble de modo que se pueda usar para actividades deportivas, náuticas y culturales.