Cariño

El PSOE denuncia demoras de 13 días para una cita de atención primaria en Cariño

El diputado Aitor Bouza elevará la situación al Parlamento gallego

Redacción
13/11/2025 22:46
Centro de salud de Cariño
Centro de salud de Cariño
Emilio Cortizas

El PSdeG ha alertado de la situación que califican de “inadmisible” que sufren los vecinos de Cariño ante la falta de cobertura médica en el centro de salud, que ocasiona esperas de hasta 13 días para una cita de Atención Primaria.

El portavoz socialista, Jonathan Miranda, señaló que “o que está ocorrendo nos centros de saúde é a demostración máis evidente de que Rueda non ten un modelo de atención primaria, nin vontade política para garantir un servizo sanitario digno nos pequenos municipios”.

El socialista recuerda que este problema se remonta a años atrás y ahora se ve agravado por la jubilación de una de las profesionales médicas sin que el Sergas haya adoptado medidas preventivas ni organizativas. Indica así que “a Xunta sabía que esta situación ía producirse e, aínda así, non fixo absolutamente nada: esa é a verdadeira responsabilidade de Rueda e do seu goberno”.

Por esta razón, el parlamentario socialista Aitor Bouza anunció una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia “para obrigar á Xunta a reforzar o cadro de persoal e garantir que ninguén teña que esperar máis de 48 horas para ser atendido nun centro médico”.

