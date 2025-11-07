La Xunta invierte en el segundo dragado del puerto de Cariño 220.000 euros

Vista aérea del puerto cariñés EC

Portos de Galicia, organismo dependiente de la Consellería do Mar de la Xunta, invertirá 220.000 euros en los trabajos de la segunda fase del dragado del puerto de Cariño. El ente acaba de adjudicar las obras, que permitirán recuperar el calado y mejorar la operatividad portuaria en el muelle comercial de la dársena, con un plazo de ejecución de tres meses.

Así las cosas, esta segunda intervención completa a la ya ejecutada el pasado año, que contó entonces con un presupuesto de 600.000 euros. En concreto, las tareas supondrán el dragado hasta alcanzar la cota de referencia -7 metros, lo que se traduce en 15.840 metros cuadrados del área situada en las dársenas interiores de atraque comercial.

Los trabajos permitirán extraer más de 11.000 metros cúbicos de áridos, que serán trasladados al punto de vertido autorizado.

Terrenos "innecesarios"

Además, Portos de Galicia avanza en el proceso de reversión al Estado de los terrenos declarados innecesarios, con el objetivo de que el Ejecutivo central pueda transferirlos al Concello de Cariño.

A este respecto, se celebrará una reunión en los próximos días entre ambas administraciones para consensuar la delimitación de las parcelas.