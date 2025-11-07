Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cariño

La Xunta invierte en el segundo dragado del puerto de Cariño 220.000 euros

La intervención, con un plazo de ejecución de tres meses, supondrá extraer más de 11.000 metros cúbicos de áridos

Redacción
07/11/2025 16:15
Vista aérea del puerto cariñés
Vista aérea del puerto cariñés
EC

Portos de Galicia, organismo dependiente de la Consellería do Mar de la Xunta, invertirá 220.000 euros en los trabajos de la segunda fase del dragado del puerto de Cariño. El ente acaba de adjudicar las obras, que permitirán recuperar el calado y mejorar la operatividad portuaria en el muelle comercial de la dársena, con un plazo de ejecución de tres meses.

Así las cosas, esta segunda intervención completa a la ya ejecutada el pasado año, que contó entonces con un presupuesto de 600.000 euros. En concreto, las tareas supondrán el dragado hasta alcanzar la cota de referencia -7 metros, lo que se traduce en 15.840 metros cuadrados del área situada en las dársenas interiores de atraque comercial.

La Xunta avanza en el dragado del puerto de Cariño, con una inversión de 600.000 euros

Más información

Los trabajos permitirán extraer más de 11.000 metros cúbicos de áridos, que serán trasladados al punto de vertido autorizado.

Terrenos "innecesarios"

Además, Portos de Galicia avanza en el proceso de reversión al Estado de los terrenos declarados innecesarios, con el objetivo de que el Ejecutivo central pueda transferirlos al Concello de Cariño.

A este respecto, se celebrará una reunión en los próximos días entre ambas administraciones para consensuar la delimitación de las parcelas.

Te puede interesar

Los trabajos proseguirán en otros puntos como la avenida de Ferrol

Reparación del empedrado en varios puntos de Pontedeume
Redacción
Trabajos finalizados en una de las glorietas del paseo marítimo

Fin de los trabajos de embellecimiento en las rotondas de Cabanas
Redacción
Imagen de archivo de la sede de la Cofradía de Pescadores de Cedeira

Cedeira busca futuros marineros y la Cofradía ofrece cursos con interés para el sector
Redacción
Un momento de la última sesión plenaria en Valdoviño

Valdoviño incide en la necesidad de disponer de un instituto que tenga Formación Profesional
Redacción