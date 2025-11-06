Malestar vecinal en Cariño por la retirada de una pancarta reivindicativa sobre el centro de día
Portos confirma la autoría y alude a la ley, que no permite cartelería
La retirada de una pancarta reivindicativa en la Avenida Fraga Iribarne ha desatado el malestar de la Asociación Veciñal Concello de Cariño con Portos de Galicia – y con el Ayuntamiento como actor secundario en un debate sobre las competencias y el estado de abandono–. Los vecinos habían colocado la lona en la valla del inmueble situada en el nº 4 de dicho vial. Según el colectivo, su objetivo no era ofender, sino “dar vida e dignidade visual a unha zona marcada pola corrosión, o abandono, a suciedade e incluso a presenza de ratas”.
La asociación defiende que la pancarta estaba “correctamente colocada”, sin interferir con la propiedad. Sin embargo, según les informó un empleado portuario, fue retirada por “orden directa do presidente de Portos de Galicia”.
A preguntas de este Diario, desde Portos confirman la autoría de dicha retirada. Fuentes del organismo explican que la acción fue ejecutada por la empresa de limpieza contratada para los 122 puertos gallegos, actuando “en cumprimento da Lei de Portos, que non permite cartelería nin publicidade nas instalacións portuarias públicas”.
El malestar de la entidad vecinal se extiende a un segundo inmueble, el nº 2 de la misma avenida. Los vecinos manifiestan su “total acuerdo” con el borrado de unas pintadas en su lateral, pero mostraron su “sorpresa” al saber que la limpieza fue realizada “por personal municipal, cando se nos indicou que a orde procedía tamén de Portos de Galicia”.
En este caso, desde el organismo dependiente de la Xunta explican que “eliminouna o Concello en cumprimento das súas obrigas como titular dunha autorización administrativa para a explotación dese inmoble. Como autorizado, o Consistorio está obrigado a cumprir a normativa de limpeza de Portos de Galicia, incluíndo a eliminación de pintadas”.
La asociación vecinal asegura en sus redes sociales que ya ha mantenido conversaciones telefónicas con la presidencia de Portos para “trasladar directamente as nosas inquedanzas e buscar unha solución conxunta”. Además, el colectivo ha presentado una instancia formal en el Ayuntamiento y un escrito dirigido al presidente de la entidad demandando aclaraciones formales. “Seguimos apostando pola colaboración, a transparencia e o diálogo, pero tamén pola dignidade visual e o respecto ao traballo veciñal. Cariño merece máis coidado, máis coordinación e menos abandono”, remarcan.