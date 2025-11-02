El rey Felipe VI condecoró al cariñés Manuel Fraga, director del club náutico de Palma

Felipe VI condecorando al cariñés, director del club náutico Casa Real

El palacio de El Pardo, en Madrid, acogió el pasado 28 de octubre la imposición por parte del rey de la Encomienda al Mérito Civil a diferentes personalidades de todo el país, entre ellas al cariñés Manuel Fraga, director del Real Club Náutico de Palma, con quien el monarca se mostró especialmente cercano.

Felipe VI reconocía así “su trayectoria, su compromiso con la Corona y su constante labor en favor de España”, aplauden desde la entidad náutica mallorquina, valorando además que Fraga fue “una figura clave en la organización y proyección internacional de la Copa del Rey MAPFRE, una de las regatas más importantes del Mediterráneo y símbolo del prestigio deportivo y social de nuestro país”.

Desde el Concello de Cariño se han hecho eco de la buena noticia saludando que se trata de un “recoñecemento máis que merecido para quen leva anos fortalecendo o vínculo deporte, sociedade e institución”, añadiendo que su condecoración suponía “un orgullo para toda a vila”, un mensaje que el propio Fraga agradeció a través de las redes sociales.

La Encomienda al Mérito Civil se otorga para reconocer y premiar la valía y el servicio prestado al Estado, ya sea por parte del funcionariado o de ciudadanos españoles o extranjeros.