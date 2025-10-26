La salud mental y el humor se mezclan en Cariño con la representación de "Neura"

"Neura" se representó en el Jofre el Día Internacional de la Salud Mental Cedida

La compañía De Ste Xeito Producións presenta su obra “Neura” bajo la denominación de “comedia neurótico-festiva”, una pieza que llevarán este mismo domingo 26, a las 19.00 horas, al auditorio municipal de Cariño.

Aunque los protagonistas ya vivieron su historia de amor, la producción se aleja de lo romántico poniendo el foco en estos “ex” y en los trastornos que sufre cada uno, además de otros ajenos. En el texto se observa cómo algunos de estos trazos se exhiben con orgullo mientras otros se esconden, poniendo a prueba las compatibilidades de los mismos.