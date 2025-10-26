Teatro
La salud mental y el humor se mezclan en Cariño con la representación de "Neura"
De Ste Xeito Producións presenta su “comedia neurótico-festiva” protagonizada por unos "ex"
La compañía De Ste Xeito Producións presenta su obra “Neura” bajo la denominación de “comedia neurótico-festiva”, una pieza que llevarán este mismo domingo 26, a las 19.00 horas, al auditorio municipal de Cariño.
Aunque los protagonistas ya vivieron su historia de amor, la producción se aleja de lo romántico poniendo el foco en estos “ex” y en los trastornos que sufre cada uno, además de otros ajenos. En el texto se observa cómo algunos de estos trazos se exhiben con orgullo mientras otros se esconden, poniendo a prueba las compatibilidades de los mismos.