Herida una mujer tras ser atropellada en Cariño

Fue el 061 quien alertó del incidente al CIAE-112 Emilio Cortizas

Los servicios sanitarios de emergencias tuvieron que asistir esta mañana a una vecina del término municipal de Cariño que resultó herida tras ser atropellada en pleno casco urbano. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró sobre las 11.05 horas a la altura del número 132 de la avenida da Constitución, frente al hotel Cantábrico.

Fue un particular que presenció el incidente el que avisó directamente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que a su vez alertó a la central autonómica, movilizándose hasta el lugar una ambulancia asistencial y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Desde el 112 también se informó del incidente al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira, pero al no encontrarse atrapada la mujer no tuvieron que intervenir. Por el momento no hay constancia del traslado al centro hospitalario de referencia de la herida.