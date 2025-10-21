Los vecinos "celebran" con cautela el anuncio del Concello para dar solución al centro de día de Cariño

Manifestación por las calles del municipio para exigir el centro de día Cedida

La Asociación Vecinal Concello de Cariño ha emitido un comunicado en sus redes sociales tras el compromiso del gobierno local para alcanzar una solución para el centro de día y residencia de mayores del municipio. “É unha boa nova que, ‘por fin’, se recoñeza con claridade a necesidade dun servizo tan esencial para as nosas persoas maiores”, exponen desde la entidad vecinal, que lamenta que haya sido necesario “saír á rúa para que chegasen respostas”.

El gobierno de Cariño se compromete con el centro de día de la localidad Más información

El colectivo incide en que llevan “meses agardando respostas, tanto ás formuladas nos plenos como ás instancias presentadas pola asociación, sen obter avances reais”, apunta, incidiendo en que “non queremos que co centro de día pase o mesmo que co pavillón, onde as publicacións e as promesas se foron repetindo ao longo de dous anos, mentres seguimos esperando que as obras comecen de verdade”, censura la entidad.

La entidad “celebra” que el ejecutivo local haya anunciado contactos con la Xunta y espera que estos pasos dados “non se queden en notas de prensa nin informes técnicos”, sino que se traduzcan en actuaciones, “prazos e resultados visibles”.

El pueblo de Cariño alza la voz unido para reclamar el centro de día y residencia para el municipio Más información

Por ello, advierten de que “mentres non vexamos movemento real, seguiremos vixiantes e con voz firme porque o noso compromiso é co pobo de Cariño e co benestar das persoas maiores, non coas cores políticas”, remarcan, incidiendo en lo positivo de la situación: “a mobilización serviu, fixo efecto e demostrou que cando o pobo fala, escóitase... aínda que sexa unha semana despois”.