El gobierno de Cariño se compromete con el centro de día de la localidad

Reciente concentración vecinal en demanda del centro de día de Cariño AEC

El centro de día del concello de Cariño, cuya funcionamiento fue reclamado por los vecinos en una multitudinaria manifestación por las calles hace poco más de una semana, parece estar algo más cerca de convertirse en una realidad, tras anunciar el Concello su compromiso con la puesta en marcha del inmueble social, cuyas obras quedaron paralizadas hace 15 años por entrar la empresa adjudicataria en concurso de acreedores.

La alcaldesa, Ana María López, destacó el “firme compromiso del gobierno local con este objetivo”, indicando al respecto que ha iniciado las gestiones con la Xunta para poder dar una solución definitiva al estado del centro de día. Ya la semana pasada se mantuvieron contactos con la Consellería de Política Social e Benestar y, tal y como se informó desde el Concello, “se mostró una respuesta positiva y una disposición inmediata a colaborar en la reactivación del proyecto”.

Con este objetivo, técnicos del organismo autonómico se desplazarán en los próximos días al municipio para evaluar el estado actual de la obra y elaborar un informe técnico al respecto.

Una vez que se cuente con el diagnóstico de la situación, se procederá a la elaboración del presupuesto necesario y al estudio de las distintas vías de financiación y ejecución “con el objetivo de determinar la opción más adecuada para culminar el proyecto y permitir supuesta en funcionamiento”, indica el ejecutivo local.

La alcaldesa explicó que desde el inicio del mandato, el centro de día ha sido una de las prioridades principales de actuación del equipo de gobierno “plenamente consciente de la relevancia de este servicio esencial para el bienestar de las personas mayores”.

Por eso, indicó, en los últimos dos años de gestión del Concello, el ejecutivo local indica que ha tenido que afrontar numerosos retos derivados de una herencia “marcada por la falta de compromiso y la dejadez” en distintos ámbitos municipales.

La regidora local indicó que se trata de un proyecto complejo “pero también somos conscientes de su enrome importancia para nuestras personas mayores y para todo el municipio, por lo que estamos decididos a dar los pasos precisos para el centro de día sea, por fin, una realidad”.

Ana María López agradeció la implicación de los vecinos y vecinas con este tema y a lo largo de todo el proceso, indicando que “queremos agradecer sinceramente a la asociación de vecinos y a toda la vecindad su preocupación, su apoyo y su movilización, ya que trabajando de la mano y con colaboración institucional, estamos convencidos de que lograremos que Cariño cuente con el servicio que merece”.

Desde Ferrol a Viveiro, solo existe un centro privado en Cedeira y una residencia en Ortigueira con estos servicios