El pueblo de Cariño alza la voz unido para reclamar el centro de día y residencia para el municipio

Concurrida manifestación la que albergaron en la jornada de este domingo las calles de Cariño para alzar la voz y exigir un centro de día y residencia de mayores para la localidad. La protesta, impulsada por la Asociación de Veciños Concello de Cariño, congregó a cerca de un millar de personas, que abarrotaron la localidad en una muestra de unión ante la situación que padecen desde hace 15 años. Cabe recordar que la construcción del inmueble que albergaría estas instalaciones se paralizó por aquel entonces al entrar la empresa en concurso de acreedores.

“Hoy estábamos todos unidos para demostrar que queremos un bien común”, explicó la presidenta de la entidad vecinal, Carmen Villarnovo, señalando que la situación actual de la localidad es “horrible”. En este sentido, apunta que “el local fue sufriendo un deterioro con el paso del tiempo y por el abandono, además de que la situación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) es difícil. Sabemos que muchas personas que presentan una situación de dependencia no tienen ninguna ayuda domiciliaria ni económica”, expone la representante de los vecinos y vecinas.

A esto se le suma, incide, “que no hay un centro de día cerca. Solamente tenemos un pequeño local en la parroquia de Landoi, pero para mayores que no son dependientes. Desde Ferrol a Viveiro, lo único de lo que disponemos es un centro privado en Cedeira y una residencia en Ortigueira. Es decir, la atención a la dependencia está bajo mínimos”, lamenta.

En cuanto a la acogida de la protesta, desde la entidad explican que “estamos muy contentos porque parecía que las formaciones políticas estaban como dormidas. Y Cariño no está dormido. Buscábamos la unión del pueblo, porque no podemos quedarnos en pedir las cosas de manera burocrática, porque nadie nos da una respuesta. No podemos esperar quince años más”, aseveró la presidenta de la asociación, añadiendo sobre el gobierno municipal que “llevan dos años en el poder y no han hecho absolutamente nada para solucionar el problema”.

La entidad vecinal lamenta que las diferentes administraciones llevan “años prometiendo cantidades de cientos de miles de euros para poder solventar este proyecto, pero todo quedó en papel mojado”.

Así, no descartan salir de nuevo a manifestarse para lograr, al fin, el centro de día y la residencia de mayores para el municipio. “Esto es un comienzo para no parar. El pueblo de Cariño necesitaba unirse para defender un servicio que necesita. Si no nos lo dan las instituciones, tendremos que lucharlo el pueblo”, remarcó Carmen Villarnovo.