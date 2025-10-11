La Xunta y los percebeiros de Cariño revisan el plan de gestión aplicable hasta 2027
También se plantearon posibles futuras vías de colaboración
La asociación de percebeiros de Cariño se reunió durante la mañana de ayer con la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, para analizar el plan de gestión de este crustáceo con el fin de poder llevar a cabo una explotación “responsable, racional e sustentable”, explicaron desde el gobierno autonómico.
De esta forma, Suárez explicó que el objetivo de esta propuesta, y teniendo en cuenta que el colectivo local es el titular de la acción, “é afianzar na monitorización e mantemento do bo estado do recurso e do seu ecosistema, en aras de dar cumprimento á normativa existente, que indica que a actividade marisqueira debe respostar á necesidade de protección e conservación do percebe en zonas intermareais concretas”.
En el caso del municipio cariñés, el proyecto tiene una vigencia de 3 años y contempla criterios biológicos, ecológicos, económicos y sociales. En este mismo encuentro también se plantearon posibles vías de colaboración entre el departamento de la Xunta y la entidad de Cariño.
Desde la Consellería, además, se explicó que se trabaja en 153 recursos específicos a lo largo de toda la costa gallega, poniendo en valor “o compromiso da Xunta co sector”.
Asimismo, Suárez quiso destacar el percebe, asegurando que “constitúe unha importante fonte de ingresos para os traballadores do mar de Galicia, e tamén de Cariño e da súa contorna. Concretamente, dos 230.570 quilos comercializados o pasado ano nas lonxas da comunidade, 56.237 corresponden á de Cedeira”.