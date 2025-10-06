Mi cuenta

Cariño

Cariño amplía el plazo para la presentación de ofertas para la rehabilitación del pabellón

El proyecto cuenta con una inversión de 240.000 euros

Redacción
06/10/2025 15:53
Concello de Cariño
Concello de Cariño
Daniel Alexandre

El Concello de Cariño ha ampliado el plazo hasta el próximo 22 de octubre para la presentación de ofertas para la rehabilitación del pabellón municipal.

La actuación vio la luz verde con la rúbrica entre el gobierno municipal y la Xunta de un acuerdo, el pasado mes de julio, para ejecutar los trabajos de mejora del polideportivo, recuperando, de esta manera, un edificio que lleva cerca de dos años en desuso debido a importantes deficiencias estructurales.

De esta forma, el proyecto cuenta con una inversión que se sitúa cerca de los 240.000 euros, de los cuales el gobierno autonómico asumirá el 80%, para recuperar un “espacio clave” para la actividad educativa, deportiva y comunitaria.

“Con esta actuación, se atiende una demanda histórica al mismo tiempo que se avanza en la mejora de las dotaciones públicas del municipio, materializando de este modo uno de los grandes objetivos del ejecutivo local”, explicaban al respecto desde el gobierno de Ana María López

