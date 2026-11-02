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Ortegal

Los municipios de Ortegal presentan su campaña contra la violencia machista

La Xunta destaca la importancia de la cooperación institucional en esta materia para lograr su erradicación

Redacción Ferrol
02/11/2026 17:31
Foto de familia en la presentación de la campaña, este lunes
Foto de familia en la presentación de la campaña, este lunes
Emilio Cortizas
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El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta, Roberto Barba, participó este lunes en la presentación de la campaña ‘De faro a faro contra as violencias machistas’, un acto que tuvo lugar en el municipio de Cariño, que impulsa esta iniciativa junto a los de Cerdido, Mañón y Ortigueira.

Para el responsable autonómico se trata de un “exemplo de cooperación institucional” necesario para lograr culminar con la lacra que supone la violencia de género.

Así las cosas, cabe señalar que este programa intermunicipal y comarcal busca favorecer el trabajo conjunto con entidades sociales, con la sensibilización como hilo conductor. En este sentido, la campaña reflexionará este año sobre la seguridad para las mujeres en los espacios públicos, abordando también la educación en igualdad desde la infancia y ofreciendo formación especializada acerca de violencia de género y discapacidad.

Ortegal se une en una campaña contra las violencias machistas

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La concienciación, incidió Barba, forma parte de la apuesta del ejecutivo autonómico en esta materia, sumada a la prevención, la detección y la atención a las víctimas.

Se trata, añadió el responsable de la Xunta, de una labor “no que destaca a activación de cinco centros de crisis 24 horas, a elaboración dun protocolo específico para combater a violencia machista nas mulleres con discapacidade e o impulso dos Centros de Información á Muller (CIM) móbiles”, enumeró en el acto de presentación celebrado en el municipio cariñés.

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