El parque eólico Coriscada reducirá de 40 a cuatro los aerogeneradores, con la misma potencia

Parque eólico Coriscada Cedida

El parque eólico Coriscada, situado entre Mañón y Ortigueira, se encuentra en fase de repotenciación, sustituyendo y reduciendo los aerogeneradores existentes por un menor número pero de mayor eficacia. La iniciativa de Endesa cuenta con inversión total de 36,3 millones de euros y estará concluida a lo largo de 2027 y operativa en 2028.

Los trabajos se llevarán a cabo a través de la sociedad SPV Sistemas Energéticos Mañón Ortigueira SA (que está formada por Endesa a través de su filial Enel Green Power España en un 96% y por Inega en un 4%) y suponen el desmontaje de los 40 aerogeneradores actuales, de distintas potencias hasta sumar 24 MW. Los aerogeneradores están operativos desde 1998 y la sustitución de estas máquinas por cuatro de última generación, de siete megawatios cada una y una potencia total instalada de 28 MW (aunque se mantiene la evacuación en los 24 MW).

Endesa no solo reducirá, con estas sustituciones, visualmente el número de aerogeneradores, sino que mejorará tecnológicamente las instalaciones, logrando mayor eficiencia, duplicando la producción anual del parque, que pasará, de este modo, de 47 GWh/año a 83,9 GWh/año.

Los aerogeneradores retirados serán aprovechados como repuestos en otros parques existentes de Endesa o vendidos a terceros, siempre garantizando su reutilización y sin generar residuos, extendiendo así su ciclo de vida y creando un valor añadido. Aquellos componentes que no se puedan reutilizar serán revalorizados en su totalidad.

La tecnología de la nueva turbina será de fabricación íntegra dentro de la Unión Europea, con el fin de mantener el empleo en la eurozona.

Para llevar a cabo estos trabajos se dispondrá de mano de obra especializada, fomentando la contratación de operadores locales y empresas gallegas para diferentes tareas tanto en la fase de obra como durante la operación. Además, Endesa en coordinación con los concellos de Mañón y Ortigueira, va a realizar cursos de formación en operación y mantenimiento en parques renovables.

El proyecto se ha visto beneficiado de la segunda convocatoria para la concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 50 MW y en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU. Así, se ha logrado una ayuda de 6,79 millones de euros, por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Las previsiones son que el parque eólico Coriscada inicie su fase de pruebas a finales del 2027 para entrar en plena operatividad en marzo de 2028.