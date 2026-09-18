El nuevo proyecto de residencias de la Xunta contempla más de 100 plazas para la zona de Ortegal

La Xunta garantiza más de 100 plazas públicas en la zona de Ortegal AEIG

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó en los últimos días que la administración autonómica pretende crear 1.800 nuevas plazas a través de la puesta en marcha de 25 residencias de mayores. Se trata de una iniciativa que se enmarca en el nuevo proyecto asistencial que pretenden encarar en próximas fechas. Rueda también avanzó que, “como mínimo”, el 60% de las estancias serán de carácter público y que la puesta en marcha de los servicios contemplados redundará también en la generación de un millar de puestos de trabajo. Cabe destacar que estos servicios se levantarán en áreas de menos de 25.000 habitantes que no dispongan de plazas en residencias públicas para personas dependientes (Grados II y III).

El proyecto contempla la edificación de una residencia matriz en Mañón, con 100 plazas, junto a otra más, que ejercerá de satélite (en Cariño), con menos capacidad. Las dos construcciones han de estar en municipios próximos “para optimizar recursos”, como afirmó el presidente autonómico.

Para que estos proyectos se lleven a cabo los diferentes ayuntamientos deberán adherirse a la propuesta, cediendo también una parcela dotacional. Así, las administraciones locales disponen del plazo de un mes para hacerlo y dispondrán de un período de un año para hacer efectiva la puesta a disposición de la finca y que cumpla los requisitos exigidos.