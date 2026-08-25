La inversión en prevención de incendios forestales deja casi 200.000 euros en Ortigueira

Actualmente, los trabajos se están llevando a cabo en la parroquia de Espasante Cedida

La Xunta de Galicia ha informado sobre la inversión llevada a cabo por la Consellería do Medio Rural en materia de prevención de incendios forestales, concretamente en la provincia de A Coruña. En total, supone más de 2.2 millones de euros el montante destinado a los trabajos para asegurar los montes y bosques, de los cuales Ortigueira ha obtenido 200.000. Con esa cantidad, se están realizando diferentes actuaciones en la parroquia de Espasante para reparar y mejorar las infraestructuras forestales mediante el uso de maquinaria pesada, como son, por ejemplo, la pala mixta o la motoniveladora, entre otras.

Desde el departamento del gobierno autonómico señalan que, actualmente, estas tareas están abarcando un total de 26 kilómetros y la previsión es que se sigan ejecutando mejoras en los próximos días.

Aparte de esto, la cuantía también incluye intervenciones cautelares en el municipio, labores financiadas por la Consellería, nuevas pistas y los fondos del convenio entre la Xunta y Seaga (alrededor de 450.000 euros) para gestionar la biomasa en las fajas secundarias.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez; el director de Seaga, Martín Martínez, y el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, visitaron la zona en la que se están llevando a cabo los trabajos. Allí, Gómez aprovechó para felicitar al regidor de la localidad por ser “proactivo” a la hora de desarrollar las posibilidades que ofrece el convenio con la empresa pública.

Por último, desde la Xunta señalaron que este año Galicia cuenta con el “maior orzamento da historia para a prevención de defensa contra os incendios forestais”, con más de 213 millones de euros, unas cifras que suponen un 18% más que las destinadas por el ejecutivo en el ejercicio anterior.