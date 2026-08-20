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Ortegal

Últimos días en Cerdido para poder anotarse al viaje a Segovia que organiza la asociación de mujeres Albar Quercus 

El próximo domingo terminará el plazo para inscribirse en esta propuesta, que incluye visitas guiadas a lugares como el castillo de los Polzavares, Tordesillas o el Palacio de San Ildefonso

Redacción Ferrol
20/08/2026 19:47
Casa consistorial de Cerdido
El viaje está programado para los días 16, 17 y 18 de octubre
Jorge Meis
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Desde el colectivo recuerdan que el próximo domingo terminará el plazo para inscribirse en esta propuesta, que incluye visitas guiadas al castillo de los Polzavares, Tordesillas, Pedraza, el Palacio de San Ildefonso y la capital de provincia, entre los días 16 y 18 de octubre. Se deberá reservar plaza llamando a los números 679 912 842, 626 618 881 o 626 061 737 y abonando un anticipo. El resto se deberá pagar antes de que finalice el próximo mes de septiembre.

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