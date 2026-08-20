La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue anima a todos los vecinos de Cariño a visitar este viernes su unidad móvil para salvar vidas

La unidad permanecerá estacionada junto a la casa consistorial Daniel Alexandre

Tras su paso por la villa ortigueiresa el pasado miércoles, ADOS continúa este viernes su campaña en la comarca de Ortegal para conseguir nuevos voluntarios que quieran donar su sangre. Concretamente, el vehículo permanecerá estacionado junto al Concello de la localidad desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche.