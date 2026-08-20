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Ortegal

Abierto en Ortigueira el plazo para participar en el nuevo plan municipal de dinamización sociocomunitaria  

La iniciativa, dirigida a adultos de todas las parroquias, contará con talleres de alfabetización informática, manualidades y baile, entre otros

Redacción Ferrol
20/08/2026 19:35
Casa consistorial de Ortigueira
Cada grupo contará con un máximo de 20 plazas
Jorge Meis
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El gobierno ortigueirés recuerda que el programa municipal, dirigido a los adultos de todas las parroquias, contará con talleres de alfabetización informática, risoterapia, manualidades y baile, entre otros. Para anotarse, deberán contactar con los alcaldes de barrio, las presidencias de las asociaciones o con Servicios Sociales, llamando al número 981 400 000.

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