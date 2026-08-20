Abierto en Ortigueira el plazo para participar en el nuevo plan municipal de dinamización sociocomunitaria  

Cada grupo contará con un máximo de 20 plazas Jorge Meis

El gobierno ortigueirés recuerda que el programa municipal, dirigido a los adultos de todas las parroquias, contará con talleres de alfabetización informática, risoterapia, manualidades y baile, entre otros. Para anotarse, deberán contactar con los alcaldes de barrio, las presidencias de las asociaciones o con Servicios Sociales, llamando al número 981 400 000.