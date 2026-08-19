O Porto de Espasante alberga el viernes una ponencia centrada en las milenarias ‘pedras sacras’

La conferencia tendrá lugar en el centro social de O Porto de Espasante AEIG

El Concello de Ortigueira organizará este viernes, en colaboración con el Xeoparque Cabo Ortegal y Roteiros Lexendarios, ‘As pedras sacras’, una conferencia que tendrá lugar en el centro social de O Porto de Espasante.

La ponencia, que estará presentada por la concelleira de Turismo del municipio, Yaki Piñeiro, contará con la participación de la investigadora Loli Rubido, quien abordará los diferentes aspectos arqueológicos, históricos y antropológicos que rodean a estos monumentos, cuyos orígenes se remontan, aproximadamente, a las edades de Bronce y Hierro.

Desde el propio Ayuntamiento recuerdan que la cita es totalmente gratuita. La charla divulgativa permitirá a los asistentes conocer de primera mano todos los detalles de estas rocas “mágicas”, concretamente las que se encuentran en los islotes de Os Aguillóns, muy cerca del Cabo Ortegal.

De hecho, estas ‘pedras sacras’ son unas de las más reconocidas a nivel nacional por ser consideradas las más antiguas de la Península Ibérica y las cuartas del mundo. La cita, dirigida tanto a menores de edad como a adultos, comenzará a las ocho y media de la tarde y no será necesario inscribirse previamente.