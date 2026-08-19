Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortegal

O Porto de Espasante alberga el viernes una ponencia centrada en las milenarias ‘pedras sacras’

La cita comenzará a las 20.30 en el centro social 

Redacción Ferrol
19/08/2026 19:18
La conferencia tendrá lugar en el centro social de O Porto de Espasante
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ortigueira organizará este viernes, en colaboración con el Xeoparque Cabo Ortegal y Roteiros Lexendarios, ‘As pedras sacras’, una conferencia que tendrá lugar en el centro social de O Porto de Espasante.

La ponencia, que estará presentada por la concelleira de Turismo del municipio, Yaki Piñeiro, contará con la participación de la investigadora Loli Rubido, quien abordará los diferentes aspectos arqueológicos, históricos y antropológicos que rodean a estos monumentos, cuyos orígenes se remontan, aproximadamente, a las edades de Bronce y Hierro.

Desde el propio Ayuntamiento recuerdan que la cita es totalmente gratuita. La charla divulgativa permitirá a los asistentes conocer de primera mano todos los detalles de estas rocas “mágicas”, concretamente las que se encuentran en los islotes de Os Aguillóns, muy cerca del Cabo Ortegal.

De hecho, estas ‘pedras sacras’ son unas de las más reconocidas a nivel nacional por ser consideradas las más antiguas de la Península Ibérica y las cuartas del mundo. La cita, dirigida tanto a menores de edad como a adultos, comenzará a las ocho y media de la tarde y no será necesario inscribirse previamente.

Foto de familia en la visita al territorio reconocido por la Unesco

El Xeoparque Cabo Ortegal inicia su III Semana dos Parques Europeos con una conferencia

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620