Un velero se hunde a 1,3 millas de Estaca de Bares tras una interacción con orcas

El 'Idem', a 1,3 millas de Estaca de Bares Salvamento Marítimo

Los dos tripulantes del velero 'Idem' que se hundió en la tarde de este jueves a 1,3 millas de Estaca de Bares tras una interacción con orcas, están fuera de peligro, informa Salvamento Marítimo, tras ser recogidos por una embarcación a motor que estaba en las proximidades. La 'Salvamar Shaula', que fue movilizada por el Centro de Control y Salvamento de Fisterra, los ha llevado a Cariño, mientras que el helicóptero 'Helimer 401' sobrevuela la zona para comprobar si hay rastros de contaminación.

Según explica Salvamento Marítimo, el del 'Idem' es el cuarto episodio de interacción con orcas en el día de hoy. De hecho, durante la asistencia al velero se tuvo conocimiento de que otra embarcación a vela había sufrido una incidencia similar, pero los daños en el timón eran mínimos y continuaban navegando hacia Viveiro.

Además, al mediodía, el velero 'Glatisant' quedó a la deriva, con el timón inoperativo, en esta misma ría de Viveiro, por lo que tuvo que ser escoltada a puerto por la embarcación 'Salvamar Alioth'. Por otra parte, la embarcación a vela 'Kador', también tuvo un encuentro con estos mamíferos marinos, pero no necesitó la ayuda de Salvamento.

Las interacciones con orcas son habituales en esta época del año, sobre todo entre abril y octubre. La Dirección General de la Marina Mercante publicó hace unos años una guía para evitar que estos episodios provoquen problemas. Así, recomienda que, en el caso de que se produzcan, y tanto si se trata de una embarcación a motor o a vela, no detener la embarcación y navegar hacia la costa, hacia aguas menos profundas. También se advierte del riesgo que tiene para las personas a bordo acercarse a las bandas de la embarcación. En general, lo más adecuado es que se sitúen en espacios seguros ante posibles golpes o movimientos bruscos que pudieran ocasionar lesiones o caídas al mar.