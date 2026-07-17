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Ortegal

La campaña ‘Merca no teu comercio’ dejó mil euros en Ortigueira, Cedeira, Cariño y Mañón

Los consumidores registraron 3.200 participaciones

Redacción
17/07/2026 18:38
Un instante de la entrega de premios, este viernes, en Ortigueira
Un instante de la entrega de premios, este viernes, en Ortigueira
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La plaza de Isabel II de Ortigueira albergó este viernes la entrega de los premios de la campaña ‘Merca no teu comercio’, una iniciativa que se desarrolló, además de en esta localidad, en las de Cedeira, Cariño y Mañón.

Cabe recordar que esta propuesta, impulsada por la Federación de Comercio de A Coruña, la Federación Galega de Comercio y la Xunta –en colaboración, en este caso, con la Asociación de Comercio e Hostelería Ortegana– busca promocionar las ventas en el comercio de proximidad de los municipios rurales.

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Las personas consumidoras que tomaron parte registraron un total de 3.200 tickets. Esto les dio la opción de optar al sorteo de 1.000 euros, repartidos en una veintena de tarjetas prepago de 50 euros cada una.

En el acto de entrega tomó parte la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que aprovechó su visita a la localidad para participar, también, en la Mesa Local de Comercio de Ortigueira.

La representante autonómica recordó que la Mesa Local de Comercio de Galicia se constituyó el pasado mes de abril con el objetivo de “asegurar unha adecuada colaboración entre os distintos axentes e administracións públicas na defensa, fomento e mellora do tecido comercial galego”.

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