Una veintena de empresas conforman la nueva marca agroalimentaria KB0 Ortegal

Un total de 18 iniciativas recogieron su distintivo KB0 Ortegal Cedida

Puesta de largo de la nueva marca agroalimentaria KB0 Ortegal este pasado jueves, cuando la iniciativa comenzó su andadura de forma oficial en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira, donde se entregaron distintivos a 18 empresas adheridas con la presencia del vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; el presidente de la Asociación para a xestión do Xeoparque Cabo Ortegal, Alberto Rey, y el alcalde de la villa anfitriona, Valentín Calvín.

El acto supuso el punto de partida de un proyecto que, pretenden, esté “vivo” y tenga “vocación de crecemento”, trasladan desde el ente provincial, manteniendo abiertas sus puertas a los negocios del territorio que estén interesados en formar parte de la marca. Los requisitos pasan por tener su sede en los municipios que integran este espacio reconocido por la Unesco y que se dediquen a la producción agrícola, ganadera o del mar, así como al envasado, elaboración o procesado y comercialización alimentaria.

Se trata de una propuesta que está enmarcada en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) Xeoparque Cabo Ortegal y que cuenta con financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation. Integrantes La diversidad es uno de los principales valores de la marca KB0 Ortegal, lo que da una idea de lo variado de las iniciativas productivas que se enmarcan en el territorio del Xeoparque, que aglutina a siete concellos de las comarcas de Ferrol y Ortegal.

Impulso al tejido productivo del Xeoparque con la marca KB0 Ortegal Más información

Empezando por Cariño, en este municipio se han incorporado al sello a la conservera Amieiro, además de a la emblemática Conservas La Pureza y a Semente Negra, centrada esta última en el sector agrícola. En el caso de Cedeira, se ha sumado Cen por Cen Mel en la categoría de dulces y producción apícola, así como Mariscos Diego y Expomar Marisco, ambas especializadas en productos obtenidos del mar.

Desde Cerdido se incorporan a KB0 Ortegal la frutícola Cool Berries, mientras que en el municipio modestino lo han hecho Abella Mestra (repostería y productos de colmena), Aires de Susi y Manda Carballo, centradas la agricultura, además de Lácteos de Moeche. A mayores, en Valdoviño forman parte las conservas de Ay! Carmen, Piparra Atlántica y Mel San Martiño.

Finalmente, en la villa ortigueirense fue A Horta de Chema y en San Sadurniño se han unido las galletas Maruxas de Nata, Viveros Florgalicia y As Lolas da Cascarilla, ambas de producción agrícola.