La firma R inicia en Cariño y Ortigueira una ruta en caravana por Galicia

La caravana recorrerá 13 localidades durante cinco semanas R

El operador R recorrerá Galicia en una ruta en caravana durante cinco semanas en la que acercará a la ciudadanía sus servicios de conectividad y tecnología. El recorrido comenzará en Ortigueira y Cariño –del martes 26 al sábado 30 de mayo–, en donde se dará a conocer la banda larga con 5G en zonas de acceso difícil –’Internet rural’– o ‘Cachocobertura R’, pensado para interiores con mala conectividad.

Hasta finales de junio, el vehículo ‘aistream’ visitará un total de 13 localidades, entre las que se encuentra también As Pontes.