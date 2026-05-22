El PSOE afea a la Xunta que “deixe tirados” a los vecinos de Ortegal sin la VAC Costa Norte
Aitor Bouza recuerda que la infraestructura lleva parada 17 años
La Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos del Parlamento abordó una proposición no de ley presentada por el grupo socialista en la que se demandaba a la Xunta que expusiese, en el plazo máximo de dos meses, un informe detallado sobre el estado actual de la Vía de Alta Capacidade (VAC) Costa Norte, que debería conectar Ferrol y San Cibrao, “logo de levar 17 anos sen mover nin unha pedra”.
El socialista Aitor Bouza criticó que el gobierno autonómico rechazase la iniciativa –contó con nueve votos en contra y siete a favor–. “De nada serve ter orzamentos se despois os incumpren”, censurando que el proyecto se incluye en las cuentas de las Xunta desde 2009 “sen executar nin un euro” y que los últimos avances en el mismo se remontan al gobierno de Pérez Touriño. Para la formación, esta situación condena a la comarca de Ortegal a permanecer “na desconexión absoluta” del resto de Galicia.