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Ortegal

El PSOE afea a la Xunta que “deixe tirados” a los vecinos de Ortegal sin la VAC Costa Norte

Aitor Bouza recuerda que la infraestructura lleva parada 17 años

Redacción
22/05/2026 18:16
El diputado socialista Aitor Bouza
El diputado socialista Aitor Bouza
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La Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos del Parlamento abordó una proposición no de ley presentada por el grupo socialista en la que se demandaba a la Xunta que expusiese, en el plazo máximo de dos meses, un informe detallado sobre el estado actual de la Vía de Alta Capacidade (VAC) Costa Norte, que debería conectar Ferrol y San Cibrao, “logo de levar 17 anos sen mover nin unha pedra”.

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El socialista Aitor Bouza criticó que el gobierno autonómico rechazase la iniciativa –contó con nueve votos en contra y siete a favor–. “De nada serve ter orzamentos se despois os incumpren”, censurando que el proyecto se incluye en las cuentas de las Xunta desde 2009 “sen executar nin un euro” y que los últimos avances en el mismo se remontan al gobierno de Pérez Touriño. Para la formación, esta situación condena a la comarca de Ortegal a permanecer “na desconexión absoluta” del resto de Galicia.

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