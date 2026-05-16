El mayor experimento de la percepción visual humana llega a Cariño y Ortigueira

Proyecto Xscape INCIPIT-CSIC

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) y Neurociencia (IN), ha puesto en marcha la fase final de un proyecto internacional que busca estudiar la percepción humana.

Esta investigación, bajo la denominación de ‘Xscape. Material Minds’, analiza las interacciones entre el cerebro predictivo, los artefactos culturales y la exploración visual, llegando la próxima semana a Ferrolterra. Cabe señalar que la iniciativa cuenta con una financiación que supera los diez millones de euros, otorgados por el Consejo Europeo de Investigación –además del apoyo económico de la Xunta a través de su programa Oportunius–. Se prolongará hasta 2027.

La investigadora posdoctoral del Incipit, María Silva-Gago, explica que el proyecto comenzó en 2021. “Xa ten un ronsel de vida, por dicilo dalgunha maneira. Estamos agora na fase final de análise de datos para comezar a facer as publicacións científicas”.

Comportamiento

Xscape se basa en comprobar si los objetos materiales que crean los seres humanos –desde la cerámica hasta los smatphones– reflejan o provocan cambios cognitivos a largo tiempo, es decir, si modifican los patrones de atención y procesamiento de la información. “O que queremos estudar é como cambiou ou como cambia o comportamiento visual segundo o propio contexto da persoa ou do que está observando nese ámbito material e cultural”, añade la experta.

El equipo ha estudiado ya a una amplia variedad de personas para observar cómo reaccionan ante elementos tan diversos como la cerámica prehistórica o paisajes reconstruidos, tanto antiguos como actuales, para determinar cómo este contexto material afecta directamente al comportamiento visual.

Una de las sesiones de observación INCIPIT-CSIC

La premisa parte de que la visión no es solo una acción biológica pasiva, sino una actividad cognitiva esencial que revela cómo procesamos la realidad. Así las cosas, a través de tecnologías avanzadas –con metodologías del ámbito de la psicología y la neurociencia– los científicos pueden registrar datos que, de primeras, pasan desapercibidos. “Os ollos fan un montón de movementos, moitos involuntarios, dos cales nós non somos conscientes. O que facemos é medilos para poder extraer un comportamento visual é máis focalizado, é máis exploratorio, onde se fixa máis tempo unha persoa...”, expone Silva-Gago.

Trabajo de campo

Aunque el centro de operaciones del proyecto se encuentra en el Material Minds Lab, una infraestructura permanente equipada en Santiago de Compostela desde 2023, el equipo ha decidido trasladar el laboratorio a diferentes localidades para garantizar que la muestra de participantes sea representativa y heterogénea.

La investigadora señala que llevaban varios años realizando estudios principalmente en la capital gallega, pero que en 2025 iniciaron salidas a diferentes ayuntamientos. Tras pasar por lugares como Silleda, O Grove o Ribadavia, la próxima semana recalarán en la comarca de Ortegal, concretamente, en Cariño –el día 20, en la biblioteca municipal de la Casa da Cultura, entre las 11.00 y las 19.00 horas– y Ortigueira –en la jornada del 21, de 10.00 a 18.00 en el claustro de la casa consistorial–.

Los investigadores buscan vecinos y vecinas que quieran tomar parte en una sesión experimental, por lo que animan a la ciudadanía a ponerse en contacto con los respectivos Consistorios para concertar cita previa –981 405 064 en el caso de la localidad cariñesa y 981 422 089 en el de la ortigueiresa–.

Sesiones

Ante las posibles inquietudes que puedan surgir por la naturaleza del estudio, Silva-Gago aclara que el proceso es totalmente inofensivo, mediante técnicas no invasivas, y que su duración ronda los 15 minutos.

Los participantes podrán “observar diferentes imaxes cunhas gafas de seguemento ocular que, o que fan, é medir e rexistrar onde se está mirando”, explica la experta. “Tamén facemos exercicios de ilusións ópticas, onde a persoa ve unha serie de fotografías e ten que tomar diversas decisións dependendo do tipo de estudo”, añade, apuntando que para la sesión que se llevará a cabo ya hay anotadas 18 personas –el límite está en 25 por día–.

Ninguna de las técnicas es agresiva o causa daño ni otros efectos colaterales adversos INCIPIT-CSIC

Quienes decidan colaborar en esta iniciativa internacional –en el que colaboran, además del CSIC, la universidad de Sussex (Reino Unido) y la de Kiel (Alemania)– recibirán 25 euros “en reconocimiento a su imprescindible contribución al desarrollo científico”, explican los impulsores del proyecto, incidiendo en que podrán ser de forma directa o en otras modalidades como entradas para eventos o participación en talleres.

Hallazgos preliminares

Aunque los trabajos de campo continúan todavía, los resultados preliminares obtenidos por el equipo multidisciplinar que lideran Felipe Criado y Luis Martínez Otero han logrado aportar conclusiones preliminares reseñables. En este sentido, los expertos han comprobado que que las piezas cerámicas más complejas provocan movimientos oculares menos predecibles. También que los diferentes estilos cerámicos, propios de épocas o culturas distintas, imponen un modo diferente de ser apreciados y que la decoración y la forma de las piezas influyen en el comportamiento visual.

Los diferentes estudios permiten a los investigadores registrar cómo se explora cada imagen u objeto INCIPIT-CSIC

“Además, se ha podido demostrar que la observación de objetos originales genera una mayor atención a los detalles que la de sus fotografías o dibujos”, avanzaron los investigadores el pasado mes de octubre.

Sobre estos hallazgos, Criado incide en que “es el mayor experimento de la percepción visual humana jamás realizado en relación con nuestro patrimonio y cultura material”.

Además de los trabajos en el Material Minds Lab de Santiago de Compostela y de los realizados en diversos puntos de la geografía gallega –como los que se llevarán a cabo próximamente en Ortegal–, el proyecto Xscape llegó también a fuera de entornos europeos con comunidades indígenas en América (Paraguay) y África (Djibouti). “Chamounos a atención que, nalgúns casos, o comportamento visual era moi similar. Noutros, o contexto social da persoa influía na maneira de observar”, expone la investigadora posdoctoral María Silva-Gago.

Los principales expertos del proyecto inciden en que las conclusiones del mismo no solamente serán relevantes para la arqueología o la historia, sino que aportarán nuevas perspectivas de análisis en la neurociencia y la ciencia cognitiva. “Serán útiles en Inteligencia Artificial, robótica, programación de organismos autónomos, pero también permitirán entender, incluso predecir, cómo evoluciona la moda y los gustos”, declaró en su momento Luis Martínez Otero