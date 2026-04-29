El BNG denuncia el abandono de la Xunta sector marisquero de la ría de Ortigueira

La formación presentará una batería de iniciativas en el Parlamento BNG

Una representación del Bloque Nacionalista Galego (BNG) mantuvo esta semana un encuentro con integrantes del colectivo marisquero de la ría de Ortigueira, con el objetivo de conocer de primera mano su situación.

La formación “constató” que la producción, sobre todo en las zona de explotación del pósito de Cariño, “é un completo desastre”, con apenas tres mujeres “que levan varios anos a traballar na rexeneración sen obter ingreso ningún, pagando seguro e sen axudas da Xunta”, afea el BNG.

Dragados

Según la portavoz de Pesca en el Parlamento, Rosana Pérez, “neste escenario cabería agardar unha actitude máis dilixente” por parte del ejecutivo gallego, “mais o que atopamos é ausencia de análises e de explicacións, por exemplo, sobre o grao de afectación á produción marisqueira de determinados dragados realizados na zona para obras portuarias”.

Los nacionalistas inciden en el hecho de que la clasificación de la ría es zona C, “sen que a Xunta, reiteramos, faga absolutamente nada”. Por todo ello, el BNG anunció que presentará, por medio del diputado Mon Ferández, una batería de iniciativas instando al gobierno autonómico “a exercer as súas competencias”