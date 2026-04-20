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Ortegal

El taller dual de empleo Terras do Ortegal iniciará en junio su tercera edición con 20 alumnos

La medida contará con una inversión de la Xunta de más de 454.000 euros

Redacción
20/04/2026 20:39
La iniciativa beneficiará a una veintena de personas desempleadas
La iniciativa beneficiará a una veintena de personas desempleadas
Concello
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El Concello de Ortigueira confirmó este lunes que desde el próximo mes de junio se llevará a cabo la tercera edición de Terras do Ortegal, un taller dual de empleo que implicará también a los municipios de Cariño, Cerdido y Mañón y que dispondrá de una aportación de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de 454.354,17 euros.

El programa, que busca mejorar la empleabilidad en la comarca, se llevará a cabo durante nueve meses y permitirá que una veintena de personas se formen en las especialidades de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales –con prácticas en la residencia Dolores Díaz Dávila, Aspromor y Afal Ferrolterra– o Auxiliar de viveros, jardines y centros de jardinería –encargándose del mantenimiento y mejora de diversos espacios públicos de los concellos participantes–.

El alumnado de Terra do Ortegal II realizará sus prácticas en la residencia Dolores Díaz Dávila

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Para el regidor ortigueirés, Valentín Calvín, este tipo de programas duales representan “la mejor herramienta para combatir el desempleo” al combinar “la teoría con la práctiva real que beneficia a toda la comunidad”.

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